Eltemették Tamás Gáspár Miklóst

Végső búcsút vettek családtagjai, barátai, kollégái és tisztelői a 74 éves korában elhunyt Tamás Gáspár Miklós filozófustól, közírótól a budapesti Farkasréti temetőben kedden. Tamás Gáspár Miklóst hosszú betegség után január 15-én érte a halál.



Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) elnöke búcsúztatja Tamás Gáspár Miklós filozófust, közírót a budapesti Farkasréti temetőben 2023. január 31-én. Tamás Gáspár Miklós 74 éves korában, hosszú betegség után január 15-én hunyt el. MTI/Koszticsák Szilárd

Karácsony Gergely főpolgármester, aki az elhunytat a főváros és a demokratikus politikai közösség nevében búcsúztatta, azt mondta.

A politikus elmondta, hogy számára Tamás Gáspár Miklós életműve az igazság mibenlétének több évtizedes keresését jelenti, a legfontosabb igazság pedig az emberi méltóság egyetemessége, egyenlősége és visszavonhatatlansága.

- fogalmazott

Tamás Gáspár Miklós a méltóság biztosítása iránti töretlen elkötelezettséget kérte számon a rendszerváltáson, és ezen a mostani, keserű és megalázó állapottá merevedett rendszeren is tette hozzá a főpolgármester.

Emlékeztetett arra: Tamás Gáspár Miklóst rendszerváltó ellenzékiként ismerte meg az ország, a harmadik köztársaság egyik alapító atyjaként.

Nélküled most még nehezebb lesz megérteni, no pláne megváltoztatni. De rajtad nem múlott, rajtad egy pillanatra sem múlott. Most már csak rajtunk múlik