Novák Katalin ismét elítélte Putyint: Átlépte a Rubikont

Baráti hangulatú találkozón vannak túl Sergio Mattarella olasz elnökkel, melynek fő témája természetesen az orosz-ukrán háború volt.



Kép: Facebook/Novák Katalin

Egyetértettek abban, hogy a háború kirobbantásával Putyin átlépte a Rubikont. Mielőbbi közös célunk, hogy megállítsuk a háborút és végre béke legyen. Elmondtam, hogy a 150 ezer kárpátaljai magyar 150 ezer ok a mielőbbi béketeremtésre.

- jelentette ki Novák Katalin, és kitért arra is, hogy a találkozón beszélgettek az energetikai kihívásokról.

Olaszország helyzete kedvezőbb Magyarországénál, de mi is mindent megteszünk, hogy mielőbb függetlenné váljunk az orosz energiahordozóktól. Örömmel nyugtáztuk, hogy a magyar-olasz kereskedelmi kapcsolatok egyre erősödnek, és szót ejtettünk arról is, hogyan lehetne a fiatalok családalapítását még hatékonyabban segíteni. Az olasz elnök is határozottan kiállt az üldözött keresztények mellett, és jelezte, hogy Olaszország is a Hungary Helps-hez hasonló programot kíván bevezetni.