Gucci-csempés panellakás százmillió felett: ez a budapesti panellakás piac

A sokáig szitokszónak számító panelek az új építésű lakások színvonalára is felújíthatók – jóval olcsóbban. Egy 100 millió forintos ingatlan öt-tíz éve a luxuskategóriát jelentette, manapság azonban panellakásokat is adnak ennyiért.

A legdrágább budai panel ára most 200 millió fölött jár. Forrás: Ingatlan.com

Gyakorlatilag egy új építésű lakás minőségére is felújítható és valódi luxus is teremhető egy paneltömbben. Ugyanakkor nem a felújításra fordított összeg nagysága miatt sorolható luxuskategóriába egy ingatlan, hanem azért, mert az alapvető funkciók mellett extra igényeket is kielégít. Az energiahatékonysági szempontoknak való megfelelésen túl nagy hangsúlyt fektetnek a kivitelezés során a dizájnra, továbbá a beépített anyagok és gépek minőségére – írja az Index.

Korábban kevesebb példa volt arra, hogy egy panellakás belső szerkezetét átalakítsák, ma azonban nem ritka, hogy bátrabban nyúlnak a falakhoz is, míg a belső burkolatok tekintetében a határ a csillagos ég, ami akár egy Gucci csempét is jelenthet

– mondta az Indexnek Balogh László.

Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője rávilágított, hogy habár magas minőségű szaniterek, burkolatok, gépesítés, légkondicionálás, korszerű nyílászárók egyedi felújítás keretében is megvalósíthatók, egyes válaszfalak is eltávolíthatók, a külső hőszigetelés azonban csak közös erővel oldható meg.

Töretlen az érdeklődés a panellakások iránt, mert jellemzően a legolcsóbbnak számítanak egy adott város piacán. Ár-érték arányokat tekintve a legtöbb lakótelep jól megközelíthető tömegközlekedéssel is, gyalogosan elérhetők az alapszolgáltatások, és tekintettel arra, hogy az utolsó lakótelepek is már 20-25 éve épültek, a növényzet is kifejlett, bővelkedik zöldfelületekben

– ismertette a Duna House ingatlaniroda.

A teljeskörűen felújított panelek Budapesten és a vidéki nagyvárosokban is jellemzően egy, másfél hónap alatt kelnek el. A DH adatai alapján Budán 33, Pesten 41, míg a vidéki városokban 50 nap az átlagos értékesítési idő. A közepes és felújításra szoruló panelek esetén ez 2-3 hét pluszidőt vesz igénybe.

A legdrágább panel Budapesten a XI. kerületben talált gazdára 64,5 millióért. A vidéki városokban pedig 550 ezer forint körül alakult a négyzetméterár. Ezek az árak 20-25 százalékkal magasabbak, mint az átlagos állapotú vagy felújításra szoruló panelek esetében. Abszolút értékben kifejezve a felújított panelek akár 6-10 millió forinttal is drágábbak lehetnek azoknál, ahol nem történt korszerűsítés.

Nem ritka a 100 millió forint feletti panel sem

Egy panellakás esetében a tömb elhelyezkedése jelentősen hozzájárul a luxusmegítéléshez, valamint a lakóközösség sem mellékes. Nagy a különbség egy városszéli lakótelep és egy, a belvároshoz közeli vagy kedvelt városrészben, jó földrajzi adottságokkal rendelkező helyen épült tömb között. Budapesten egyedi panorámát kínál a XIII. kerületi Népfürdő utcai panelsor (budai hegyvidék, Margitsziget), a Pók utcai lakótelep varázsát a Duna közelsége és a népszerű Római part adja, de vidéken is megvannak ezek a különbségek, akár üzleti szempont is érvényesülhet (például az egyetemi kampuszközeli panellakások magas áron adhatók bérbe külföldi egyetemistáknak) – mondták a Duna House szakemberei.

A DH adatbázisa alapján a főváros budai oldalán a XI. kerületben a legdrágább a panellakások átlagos négyzetméterára (átlagosan 876 ezer forint). Ezzel szemben a pesti oldalon a XIII. kerületben 813 ezer forint az átlagár. A XIV. kerületben 760 ezer, a III. kerületben 728 ezer, míg a IV. kerületben 686 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. A legkedvezőbb áron a dél-pesti kerületekben (XX. és XXI. kerület) juthatunk házgyári lakáshoz (600 ezer forint).

A vidéki nagyvárosok közül Veszprém a legdrágább (620 ezer forint/négyzetméter), melyet Debrecen követ (610 ezer forint). A további sorrend Székesfehérvár (583 ezer), Sopron (560 ezer), Győr (550 ezer). Az olcsóbb városok közül Miskolcon 360 ezer, Nagykanizsán 300 ezer forint a panelek négyzetméterenkénti átlagára.

Salgótarjánban már 15 millió forintért is lehet kapni egy átlagos méretű panelt, míg a legdrágábban kínált panel a főváros XII. kerületében található, 229 millió forintért.