Valóságos Multitool a frissen elkelt Vodafone új NER-es vezére

Blénessy László, a 4iG Nyrt. üzleti folyamataiért felelős általános vezérigazgató-helyettese veszi át a január 31-ével hivatalosan és végérvényesen elkelt Vodafone Magyarország irányítását vezérigazgatóként.

Van pénz Vodafone-ra. Forrás: Vodafone

Blénessy László mostantól háromféle pozícióban dolgozik a Jászai Gellért-féle 4iG csoportban, mivel a fenti két kinevezés mellett január 1. óta a szintén 4iG-kötődésű Antenna Hungária vezérigazgatójaként is ténykedik – írja a Forbes.

A magyar Vodafone-t a magyar állammal közösen felvásároló, NER-közeli csoport azt is bejelentette, hogy általános vezérigazgató-helyettesként Tábori Tamás, az ugyancsak 4iG-féle Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője is csatlakozik Blénessy mellé, pénzügyi vezérigazgató-helyettesként pedig Thurzó Csabát, a csoport gazdasági vezérigazgató- helyettesét is beültették a Vodafone-vezetőségbe.