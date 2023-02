Navracsics Tibor: A kultúra segítheti a gazdasági növekedést

A kultúra segítheti a gazdasági növekedést, a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 programsorozatot arra szeretnék használni, hogy a kultúrára alapozva az egész régióban gazdasági növekedést indítsanak el – mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerdán Budapesten, a 30. Turizmus Évadnyitó Gála 2023. rendezvényen tartott köszöntőjében.



Fotó: Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter előadást tart a Kihívások és értékek – Az Európa Projekt-kutatás eredményei 2022-ben című konferencián a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány szervezésében a Várkert Bazárban 2023. január 31-én. MTI/Máthé Zoltán

Navracsics Tibor a programsorozatról elmondta:

ez a kulturális-turisztikai városfejlesztési stratégia legismertebb példája, amely a város és a város körüli terület ugrásszerű növekedésének katalizátora is. Szolgálja a helyi közösségek önazonosságának megerősítését, prioritása a turizmus, az imázskezelés, a városi revitalizáció, valamint az ipar- és munkahelyteremtés.

Hozzátette:

Emlékeztetett, hogy a korábbi hasonló események statisztikái alapján a turizmus az adott évben átlagosan 20-30 százalékkal bővül, a regionális GDP pedig 3-5 százalékkal haladhatja meg az adott évben és az azt követő 5 éves időszakban az ország átlagos GDP-jét.

Kitért arra, hogy a rendezvénysorozat Csesznektől Bakonyoszlopon át Marcaliig és Inotáig mintegy 200 településen zajlik majd, egész évben mintegy 3 ezer programot rendeznek. Ebben a térségfejlesztés is jelentős szerepet játszik.

Veszprém turisztikai eredményeiről elmondta: 52 ezer vendég 182 ezer vendégéjszakát töltött el 2022-ben a megyeszékhelyen, a hasonló nagyságú megyeszékhelyekhez képest azonban rosszabbul teljesít, a vendégéjszakák szerint a 34. helyen van a városok között. Van mit javítani – fogalmazott a miniszter, megjegyezve: ezen az eredményen javított már az EKF januári megnyitója. Akkor 4,5 ezer vendég 8,4 ezer vendégéjszakát töltött el, ami a hasonló időszakinál több mint 60 százalékkal magasabb.

Hangsúlyozta:

szeretnék megmutatni a kultúra gazdasági erejét, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy a kreatívipar, a kultúra és a kulturális örökség felhasználása egy gazdasági modell alapjává is válhat. Ez pedig egy régió számára nemcsak sajátos profilt ad, hanem a gazdasági növekedést is segítheti – tette hozzá. Szeretnék elérni, hogy az így kialakított regionális gazdasági modell 2024 után is fennmaradjon