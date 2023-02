A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője elég rosszul választott hátteret az üzenetének.

MTI/Mohai Balázs

Deutsch Tamás szombat délelőtt megosztott egy Facebook-posztot, amellyel David Pressmannak üzent. Mint ismert, az amerikai nagykövet körül forrnak az indulatok: ahogy mi is megírtuk, kegyetlen szópárbajba keveredett Szijjártó Péterrel, majd megjelent egy cikk is a New York Times-ban, amelyben azt állította, hogy Magyarországon halálos fenyegetések érték őt.

A fideszes EP-képviselő pedig most úgy gondolta, ő sem marad ki az adok-kapokból, egy üzenetet fogalmazott meg Pressmannak, amit valamilyen megmagyarázhatatlan indokból egy szívecskés háttérrel tett közzé: