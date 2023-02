Szijjártó megszólalt a debreceni akkumulátorgyár kapcsán: aki ez ellen küzd, az a környezetvédelem és a nemzetgazdasági érdekek ellen küzd

A külügyminiszter is megszólalt a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár ügyében, mely ellen már több közmeghallgatáson és demonstráción is tiltakoztak civilek és politikusok.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is fontosnak érezte, hogy megszólaljon a Debrecenbe tervezett, a kínai CATL-cég elektromos autókba gyártani kívánt akkumulátorgyára ügyében, mely ellen a helyi civilek és ellenzéki politikusok is felszólaltak már, legutóbb szombaton tartottak tüntetést.

Fotó: facebook.com/Szijjártó Péter/videórészlet

A 444 cikke szerint a külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy a tervezett akkumulátorgyár elleni tiltakozások mögött "külföldi érdekek" állnak, és úgy fogalmazott, hogy a "magyar baloldal" azért küzd, hogy

ne Magyarországon, hanem például Németországban jöjjenek létre munkahelyek, mert a nagy kínai akkumulátorgyártó vállalatok elsősorban a német autógyárakat szolgálják ki. A német autógyárak egy jelentős része meg már itt van Magyarországon. Ez nyilván nem esik egybe a német nemzetgazdasági érdekekkel

- idézte a lap a politikus által elmondottakat.

Szijjártó a videóban arra is kitért, hogy bár mostanában úgy próbálják beállítani az elektromos autók akkumulátorainak gyártását, "mint valami titokzatos történetet", ami károkat okoz, most is működnek ilyen gyárak az országban, "és egyáltalán nem okoznak környezetvédelmi problémákat" – állította a külügyminiszter. (Ennek némileg ellentmond, hogy azt a tanulmányt, ami a tervezett gyár vízfogyasztását vizsgálta, két nap alatt eltüntették az illetékes kormányhivatal honalpjáról.)

Szijjártó Péter a videó végén azt is kijelentete, hogy aki a debreceni akkumulátorgyár ellen küzd, az