Hatalmas a magyar élelmiszer-infláció: még a Pick szalámi is feleannyiba kerül Németországban, mint itthon

Bár a külföldi országokban élő magyarok közül is sokan érzékelik az inflációs válságot az élelmiszerárakon és egyebeken keresztül, szerintük még mindig könnyebb a helyzetük, mint Magyarországon

Az RTL Fókusz című műsora külföldön élő magyarokat kérdezett a bevásárlásaikról, az infláció hatásairól. A műsorban Olaszországban, Németországban, Mexikóban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban élő magyarok szólaltak meg – olvasható az rtl.hu cikkében.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Németország: olcsóbb a Pick szalámi, mint Magyarországon

Mándity László, aki 7 éve él és dolgozik Németországban (egy wellness-szállóban masszőrként és szaunamesterként) havi körülbelül 2000 euróból gazdálkodik, albérletben él és autót tart fenn. Ő azt mondta a műsorban, hogy még mindig nem kell különösebben odefigyelnie a vásárláskor, hogy mit pakol be a kosarába és mit nem.

Általában bepakolom, ami kell, a pénztárnál meg kifizetem. Nem volt olyan döbbenetes különbség, amire azt mondtam volna, hogy úristen, mi történt itt

– mondta el a műsorban, de hozzátette, amikor itthon járt, akkor viszont megdöbbent a hazai árakon. Németországban ugyanis a tavaly januári 4,9 százalékos élelmiszer-infláció az év végére 20,7 százalékra emelkedett, azonban ez még mindig csak a fele a magyar élelmiszer-inflációnak, Németországban pedig köztudottan magasabbak.

A cikk szerint ott a tej átszámítva 280-350 forint, a toastkenyér 581 forint átszámolva, a tejföl 269 forintnak megfelelő euróért behető meg. A 10 darabos tojás 386 forintnak megfeleltethető áron található meg a boltokban, a Pick szalámi viszont nagy meglepetést okoz: míg Magyarországon 5000 forint közelében van, addig Németországban 2254 forint egy ugyanakkor kiszerelés ára. Mándity László még elmondta, Németországban nem kell annyira figyelnie a spórolással, ellentétben Magyarországgal, így nem is tervezi, hogy egyhamar hazaköltözik.

Olaszországban is sokkal olcsóbb a tészta, mint itthon

A Fókuszban megszólalt Bene Kati is, aki férjével és kislányával Olaszországban, Ravennában él. Kati naponta beszél Magyarországon élő apjával telefonon, aki rendre beszámol neki az újabb és újabb drágulásokról.

Olaszországban egy üzletben a legolcsóbb, 500 grammos kiszerelésű tészta átszámítva 277 forintba kerül, ami feleannyi, mint az itthoni árak. Bene Kati ennek kapcsán elmondta, 10 éve, mikor kiköltöztek, nem spóroltak a bevásárláskor, mostanra azonban már tudatosabban vásárolnak a drágulás miatt.

Olaszországban tavaly januárban 3,6 százalék volt az élelmiszer-infláció, decemberre ez 13,3 százalékra nőtt – olvasható a cikkben.

Egyesült Királyság: érezni a válságot, de még mindig jobb, mint itthon

A Fókusz műsorában megszólalt a Skóciában élő és asszisztensként dolgozó Zsuzsi, aki 11 éve él pizzafutárként dolgozó férjével és 3 gyerekével az Egyesült Királyságban. Ő azt mondta, nem nagyon nézi az árakat, eddig nem kellett spórolniuk. Hozzátette, ott is sok minden megváltozott és nehezebb lett az élet, de még mindig sokkal élhetőbb, mint Magyarországon, többek közt a szociális háló is sokkal erősebb, és most még több munkalehetőség van, mint eddig. Zsuzsa szerint érezni a válságot, de nem olyan erősen, mint Magyarországon.

A cikk szerint az Egyesült Királyságban az élelmiszerek inflációja tavaly januárban 4,4 százalékon állt, ez decemberre 17 százalékra nőtt. A kilós fehér kenyér átszámítva 550 forintba kerül, a tojás darabja átszámítva 84 forint, az étolaj Skóciában 1200 forintba kerül, Magyarországon ez viszont jelenleg hatósági áras termék.

Egyesült Államok: leginkább a tojás árán érzékelhető a drágulás

Mariann Las Vegasban él amerikai férjével, saját wellnessakadémiáján pilates-oktatókat képez. Az ő elmondása szerint leginkább a tojás árán érzékelhető a drágulás, ez 49 százalékkal lett drágább. A cikk szerint az USA-ban a tavaly január 6,7 százalékos élelmiszer-infláció az év végére 10,4 százalékra nőtt.

Ehhez viszont az is hozzájárul, hogy épp madárinfluenza van a csirkeállományban, emiatt is nehéz tojáshoz jutni. A tojás darabja most 270 forintba kerül átszámítva, a legolcsóbb tej literje 550 forint, a fehér toastkenyér kilója átszámítva 770 forint Mariann szerint. Ő úgy látja, míg korábban a heti nagybevásárlást 80-120 dollár közti összegből ki tudta hozni (sima alapélelmiszerekről van szó), addig ez most 180 dollárjába kerül.

Mexikó: alig emelkedtek az árak

Mexikóban az olajárak sem szálltak el úgy, mint máshol, mivel az ország maga is kitermelő, így csak néhány pesóval lett drágább a benzin ára. A Fókusz összeállítása szerint az élelmiszerek inflációja tavaly januárban 12 százalékon állt, decemberre viszont mindössze csak 0,7 százalékos emelkedés volt tapasztalható. Az éttermi árak alacsonyak, mint ahogy az utcai étkezésé is.

Magyarországon a tavaly januári 10 százalékos élelmiszer-infláció decemberre 44,5 százalékra nőtt meg.

A műsorban megszólalt Sándor Balázs gazdasági ellemző is, aki most egy kicsit optimista tudott lenni, szerinte ugyanis az amerikai inflációban nagy beszakadás érzékelhető, 3 százalékos a csökkenés, a német inflációban pedig a 10 százalékról 8-ra léptek vissza.

Az ugyanakkor elhangzott a műsorban, hogy arra nem szabad számítani, hogy a korábbi árak vissza fognak térni itthon, viszont ha egészséges gazdasági környezet jönne létre, és megállna az árak folyamatos emelkedése, az nagy segítség lenne itthon.