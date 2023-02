Gyurcsány üzent az ellenzéknek: vagy a DK-val vannak, vagy ellenük, nincs harmadik út a Fidesz megdöntésében

Tisztújító kongresszust tart a Demokratikus Koalíció, ezen beszélt a pártelnök, aki szerint az egész Fidesz-rendszert le kell váltani, mert a kormány nem védi meg az országot és a lakosságot, Orbán pedig függ Moszkvától.

A hvg.hu cikke szerint két héttel Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő előtt több ellenzéki párt is rendezvényt tart, szombaton az LMP és a Momentum rendezett kongresszust, az utóbbin be is jelentették a szülés miatt a háttérbe húzódott Donáth Anna EP-képviselő, volt pártelnök visszatértét. (Mindkét rendezvényen szóba került a tavaly tavaszi ellenzéki összefogás sikertelensége is.)

Fotó: facebook.com/Demokratikus Koalíció/videórészlet

Vasárnap a Demokratikus Koalíció (DK) tisztújító kongresszust tart, melyen Gyurcsány Ferenc pártelnök is beszédet mond.

A cikk szerint a rendezvény Molnár Csaba EP-képviselő beszédével kezdődött, aki megemlékezett Kordás Lászlóról, a párt múlt héten elhunyt képviselőjéről.

Gyurcsány Ferenc színpadra lépése előtt az Európai Unió himnusza, Beethoven Örömódája hangzott el, majd egy kis visszaemlékező blokk következett. A lap szerint előkerült itt is az országgyűlési választás ellenzéki összefogásának kudarca, és az is kiderült, hogy kit okolnak ezért a DK-nál:

"Mi vagyunk az egyetlen párt, akik fel tudtak állni a Márki-Zay Péter okozta történelmi vereségből."

Mint ismert, a DK ősz óta több, előtte más ellenzéki pártba tartozó politikust igazolt le, őket külön is köszöntötték.

Gyurcsány: Orbán Viktor nem önálló, függ Moszkvától

Gyurcsány Ferenc a színpadra lépése után a beszéde elején kiemelte, hogy Magyarország helye Európában van, és lehet ugyan "brüsszelezni", de számára Európa nem a városokat vagy a politikát takarja, hanem a kölcsönös tisztelet kultúráját jelenti.

A pártelnök az orosz-ukrán háborút is fölhozta, és mint kijelentette, Bucsa ugyanolyan messze van Kijevtől, mint Érd Budapesttől. Szerinte ezen eset óta Oroszországot egyértelműen háborús bűnösnek kell tekinteni, és nem lehet mérlegelni vélt vagy valós gazdasági, stratégiai és egyéb előnyök miatt Putyinnal együttműködni.

Gyurcsány szerint amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök ezt nem veszi figyelembe, akkor nem lehet szuverén, ami egyúttal azt is jelenti, hogy Magyarország sem önálló, ami miatt a lakosságnak szembe kell mennie az ország vezetőjével.

Nincs harmadik út a Fidesz legyőzésére

A DK elnöke szerint a kormánynak az országra és az emberekre kellene vigyáznia, ez a két legfontosabb feladata, de a Fidesz-kormány ezt nem teljesíti. Úgy látja, MAgyarország olyan magányos és olyan elszigetelt jelenleg a kormány politikája miatt, amire a rendszerváltás óta nem volt példa.

Gyurcsány kitért arra is, hogy aki szerint a debreceni akkumulátorgyár, vagy az iskolák és tanárok ügye, vagy a várólisták hossza nem politikai kérdés, és aki nem legyőzni, hanem meggyőzni próbálja a Fideszt, az végső soron pont a hatalmuk megtartásához járul hozzá.

Ez a rendszer ellopta a hazánkat, így nem egyes elemeit kell cserélni, hanem az egész rendszert leváltani

– mondta el beszédében a korábbi kormányfő, aki szerint nincs harmadik út a Fidesz megdöntésében, valaki vagy velük, a DK-val van, vagy ellenük.

Minden létező törvényes eszközzel a Fidesz ellen

– mondta a korábbi miniszterelnök és hozzátette, a Fidesz megdöntésében nincsen harmadik út, valaki vagy velük van, vagy ellenük. Szerinte legalább kétmillió ember van, aki másmilyen országot akar, számukra csak a teljes szembenállást tartja működő stratégiának, ami azt jelenti, hogy minden létező törvényes eszközzel az "erkölcstelen, bűnöző, törvénytelen kormányt" kell gyengíteni. Nem ellenzéke, hanem ellenfele vagyunk ennek a kormánynak – igyekezte újrapozícionálni a DK-t az elnök, aki szerint Orbán rendszerét támogatni nem csak bűn, de szégyen is.

Nem akart sokat beszéni szakpolitikáról, de azt azért elmondta, jelenleg a legfontosabb belpolitikai kérdés az oktatás ügye. Úgy gondolja, a tanárok és diákok követelései ésszerűek és a DK megértette, mit szeretnének, ezt oda is kell nekik adni. A tudásnál sokszor fontosabb az értés, a válasznál sokszor fontosabb a kérdés és a tudásnál fontosabb a kíváncsiság – vélekedett Gyurcsány. Szerinte az oktatás problémái elsősorban nem az anyagi problémákról szólnak, hanem arról, hogy nem a gyerekek állnak annak középpontjában.

Hiányolja a kulturált, tisztességes közbeszédet arról a nyolcszázezer roma állampolgárról, akiknek a helyzetéről Magyarországon leginkább nem szokás beszélni. Gyurcsány elmondta, maga is aggódik, hogy szavaival megbánt valakit, de tarthatatlannak tartja, hogy ezek a magyar emberek nincsenek a társadalom szerves részeként kezelve – márpedig ez komoly probléma, amelyet nagy részben a nem cigány lakosság okozott.

Az inflációból, a bérek elértéktelenéséből és a gázáremelkedésből csak egy kiút van Gyurcsány szerint, ez pedig – nem nagy meglepetésre – Dobrev Klára árnyékkormánya, így a DK kongresszusának nevében arra kérte őket, őszig dolgozzák ki "a holnap Magyarországának programját".