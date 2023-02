Hollik István: Gyurcsány maga alá gyűrte a komplett "dollárbaloldalt"

A "dollárbaloldal" továbbra is a magyar emberek érdekével szemben politizál – így reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnap Gyurcsány Ferenc DK-elnök évértékelőjére.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Hollik István az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában azt mondta: Gyurcsány Ferenc évértékelőjében világossá tette, hogy teljesen maga alá gyűrte a komplett "dollárbaloldalt".

Magyarországon egy baloldal van, azt pedig Gyurcsány Ferenc vezeti – jelentette ki.

Gyurcsány Ferenc azt is egyértelművé tette – tette hozzá Hollik István –, hogy semmin nem fognak változtatni. Folytatni fogják háború- és szankciópárti politikájukat, pontosan úgy, ahogy azt a külföldi finanszírozóik elvárják tőlük – mondta.

A magyar emberek azonban elmondták a véleményüket: 97 százalékuk nem kér az elhibázott szankciókból. Azaz Gyurcsány Ferenc és a "dollárbaloldal" – úgy, ahogy korábban más nemzeti sorskérdések esetén – most is a magyar emberek érdekével szemben határozza meg a politikáját. Továbbra is támogatják a szankciókat és a fegyverek küldését a háborúba – közölte Hollik István.