Óriási veszélyre figyelmeztet a Fidesz: 300 ezer munkahely szűnhet meg Magyarországon, ha nem létesülnek akkumulátorgyárak

A dollárbaloldal az autógyári munkahelyeket is veszélybe sodorná – reagált a Fidesz hétfőn az LMP nyilatkozatára.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A nagyobbik kormánypárt MTI-hez eljuttatott közleményében közölték: elvárják, hogy az akkumulátorgyárak ugyanolyan szigorú szabályok mellett épüljenek fel, mint Németországban.

A dollárbaloldal azonban ezúttal is a külföldi érdekeket szolgálja és az autógyári munkahelyeket is veszélybe sodorná – fogalmaztak.

Hangsúlyozták: Európa rövidesen elektromos autóra áll át, elektromos autó pedig nincs akkumulátor nélkül.

Ha nem lesznek Magyarországon akkumulátorgyárak, akkor az autóipar is bezár és 300 ezer munkahely szűnne meg

- hívták fel a figyelmet.

A szankciók okozta nehéz gazdasági helyzetben a nyugati országok is küzdenek az autóipari nagyberuházásokért, a dollárbaloldal pedig most sem a magyar érdekeket szolgálja, hanem az autógyári munkahelyeket is veszélyezteti – áll a közleményben.