Fájó gyomrost kaphatnak Orbánék: Könnyen bóvli lehet Magyarország

A Standard & Poor’s Portfolionak küldött válaszaiból az derül ki, hogy januári leminősítés után további negatív lépések fenyegetik Magyarország adósbesorolását, amennyiben nem sikerül megállapodni az uniós források folyósításáról.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

A hitelminősítő szerint a Brüsszelből érkező pénzek jelentős és tartós elmaradása akár újabb leminősítést is indokolhat. Sőt, arra is tesznek utalást, hogy az Európai Bizottság által a jogállamisági eljárás miatt felfüggesztett 6,3 milliárd eurónyi forrás elvesztése is hozhatna további lépést, pedig a Brüsszelből elhozható pénzek közül ez tűnik a legkevésbé biztosnak.

Az S&P leminősítésével a jelenlegi BBB mínusz besorolás már csak egy lépésnyire van a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriától. Vagyis

egy újabb leminősítés már fájdalmas lenne.

Az S&P elemzésében volt arra utaló kommentár, hogy esetleg további negatív irányú lépések is „a csőben lehetnek”.

A hitelminősítő kiemelte, hogy amennyiben a fenti forgatókönyv bármelyik eleme negatív irányban változna, az további lépéseket indokolhatnaára.

Az S&P azzal számol, hogy az idei év második felében sikerülhet felszabadítani a befagyasztott források nagy részét.

Ez pedig azt jelenti, hogy továbbra is sürgeti az idő a kormányt, ha ugyanis tovább tolódik a brüsszeli pénz folyósítása, akkor