A hideg időjárás miatt kedden három régióban is életbe lépett az úgynevezett vörös kód, ami valamennyi szociális intézmény számára kötelezővé teszi a hajléktalan- vagy bajba jutott emberek befogadását. Két megyében is telt házasak az éjjeli menedékhelyek, így vidékről is Budapestre küldik a hajléktalanokat.

A hideg idő miatt érezhetően növekedett az ügyfelek száma a fővárosi fedél nélkülieket segítő intézményekben – válaszolta a Népszava kérdésére a fővárosi önkormányzat. A Menhely Alapítvány által működtetett diszpécser szolgálat adatai szerint az elmúlt napokban a budapesti éjjeli menedékhelyek kihasználtsága 80 százalékos volt, így összesen 350-400 szabad férőhely van.

Emellett a BKK járművezetői is jelzik a diszpécser szolgálatnak, ha fedél nélküli, illetve a kihűlés veszélyének kitett embert látnak. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) munkatársai szintén kiemelt figyelemmel kísérik a fedél nélkülieket.

Karácsony Gergely főpolgármester minden budapestit arra kér, hogy hívja a Menhely diszpécserszolgálatát, ha segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkozik. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy

a kihűléses halálesetek jelentős része Budapesten sem közterületen történik, hanem fűtetlen lakásokban. Különösen oda kell figyelni az egyedül élő idősekre

Az éjjeli menedékhelyeken és átmeneti szállásokon élők száma, illetve a kapacitások kihasználtsága azonban a krízisidőszakokat leszámítva csökkent az elmúlt 5-7 évben Budapesten. Így a leghidegebb napokban sem emelkedik a telítettség 90 százalék fölé. A szállást nyújtó intézményeket alapvetően nem mennyiségi, hanem minőségi problémák jellemzik.

A hajléktalanság ugyanakkor messze nem csak fővárosi probléma, sőt, jelenleg két megyében – Nógrád és Tolna – is 120 százalékot meghaladó az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága.

Így a szociális munkások időnként más településekről – akár távolabbi településekről is – budapesti menedékhelyekre irányítják a fedél nélkülieket – válaszolta a Népszava kérdésére a fővárosi önkormányzat.

A fővárosi önkormányzat saját fenntartású hajléktalan-ellátó intézményeinek rezsiköltsége előreláthatóan megduplázódik idén, ami több mint 400 millió forint többletkiadást jelent Budapestnek. A főváros mindezek ellenére nem emelt térítési díjat az átmeneti szállásokon és családok átmeneti otthonaiban.

Bár csaknem kétmillióan élnek lakhatási szegénységben Magyarországon, a hajléktalanok száma ötödével csökkent az elmúlt két évben. Becslések szerint 12-14 ezer hajléktalan lehet az országban, felük Budapesten él.

Budapesten összesen 31 szervezet foglalkozik hajléktalanellátással. A legnagyobb ezek közül a fővárosi önkormányzat által működtetett BMSZKI, amely a szálláshelyek közel felét – 2500 férőhelyet összesen 19 helyszínen – működteti.