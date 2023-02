Közleményt adott ki Szájer József volt európai parlamenti képviselő, amit az Origó tett közzé.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

2021. augusztus 25-én a Blikk című lap mind nyomtatott, mind online változatban cikket és engedélyem nélkül készített fotókat, hamis állításokat közölt rólam és ezzel véleményem szerint megsértette a személyiségi jogaimat és a magánélethez való jogomat. A nyilvánosságot tájékoztattam, hogy jogi eljárásokat indítok az ügyben

- fogalmazott közleményében Szájer.

Elmondása szerint miután a lap "a róla közölt, magántermészetű fotókat és tartalmakat felszólításra nem távolította el, pert indított és további jogi lépéseket tett".

2021 decemberében megszületett a Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete, amely a három engedély nélkül készített kép eltávolítására és szóbeli elégtételre kötelezte a Blikk-et, ennek a lap eleget tett.

Hozzátette: 2022. december 29-én megegyezésre jutott a lappal, hogy "a további jogsértésektől tartózkodik és saját cselekménye miatt sérelemdíjat fizet számomra".

Erre tekintettel a személyiségi jogaim megsértése miatt indítható keresettől vele szemben lemondok. Magyarországon a magánszféra sértetlensége mindenkit megillet.

2020 decemberében robbant a botrány, hogy az egykori fideszes európai parlamenti képviselő, Szájer József is jelen volt azon az meleg szex-orgián, amelyen a kijárási korlátozások megszegése miatt rajtaütött a rendőrség Brüsszelben. Szájer az ereszcsatornán lemászva kísérelte meg a szökést, azonban a rendőrök elfogták, táskájában pedig drogot is találtak. Az eset után nem sokkal minden posztjáról lemondott, és a Fideszből is kilépett.