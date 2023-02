Gogot sajnos keresés közben elvágta a lábát, így ő jelenleg kényszerpihenőn van.

Továbbra is túlélők után kutatnak a Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 egészségügyi és kutató-mentőcsapatának tagjai Hatay városában

- közölte Facebook-oldalán a Kutyákkal az Életért Alapítvány.

Mint írták, bár már rettentően fáradt a csapat, a megterhelő napok ellenére szerencsére jól vannak, kivéve Gogot.

Megjegyezték, a romok alatt rekedtek túlélési esélye percről percre csökken, de nem adják fel és mindenkiben él a remény, hogy találnak még élő embereket az összedőlt épületek fogságában.

A törökországi mentésben több magyar mentőcsoport is részt vesz, köztük kutyás mentők is. Magyarország egyetlen mentőtacskója is a helyszínen van, hogy segítsen a bajba jutott embereken Törökországban. Smile, a 6 kilós tacsi már korábban is segített földrengés után.