Az elemző szerint Magyarországon beköszöntött a megélhetési válság

Az alacsonyabb jövedelműeknek beköszöntött a megélhetési válság Magyarországon – így kommentálta a friss inflációs adatot az rtl.hu-nak nyilatkozó elemző.

A KSH adatai alapján a drágulás 27 éves rekordot döntött januárban. Az élelmiszerek ára 44 százalékot, a rezsi pedig még ennél is többet: 52,4 százalékot emelkedett egy év alatt. Mivel az infláció az átlagkeresetek növekedését is lekörözi, a legtöbbünk fizetése kevesebbet ér a boltokban. Bár a kormány előbb háborús, majd szankciós inflációt emlegetett, a drágulás valójában már azelőtt elkezdődött, hogy Oroszország lerohanta volna Ukrajnát. Az inflációt leginkább a választás előtti kormányzati osztogatás, valamint az egyéb adóemelések hajtották. De meddig tart még a drágulás? Mit tehetne a kormány az árak visszaszorításáért?

Az rtl.hu-nak nyilatkozó elemző szerint mindenki számított rá, hogy a januári inflációs adat kellemetlen lesz – de arra senki, hogy az még a 25%-ot is meghaladja majd.

– mondta Hornyák József, a Portfolio.hu elemzője. Szerinte az idei első negyedévben még maradni fog a magas infláció.

– magyarázta.

Bár a fizetéseket év elején sok munkáltató emelte, Hornyák József szerint az infláció jócskán meghaladja az átlagkeresetek növekedését.

– magyarázta.

Ha számolunk azzal a tényezővel, hogy az élelmiszerek ára továbbra is kiemelkedő mértékben emelkedik, ami a kis keresetűeket sújtja a legjobban, akkor elmondhatjuk, hogy az alacsonyabb jövedelműek számára beköszöntött a megélhetési válság időszaka Magyarországon

– mondta az elemző.

„Ezzel együtt az átlagos keresetűeket is súlyos inflációs sokk éri, mert az átlagkeresetek növekedése is elmarad az infláció emelkedésétől. Vagyis az átlagemberek életszínvonala és keresetének reálértéke is egyértelműen visszaesik”