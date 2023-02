Elfogták a viperával random emberekre támadó huligánokat

Budapesten idegenekre támadó, többségében külföldi társaság négy tagját fogták el szombaton.

A BRFK egy magyar nőt, egy külföldi férfit és két külföldi nőt közösség tagja elleni erőszak bűntette és annak előkészülete miatt hallgatták ki, majd vették őrizetbe – írja a police.hu.

A Propeller is megírta, hogy szombaton került fel az internetre több olyan videó, amelyeken

Gazdagréten nyolc fő hátulról viperával megtámad, leüt, majd paprikasprével lefúj egy férfit. A hírek szerint a támadók többségében német antifasiszták voltak,

akik szélsőjobboldali megemlékezőnek nézték az utcán sétáló férfit – írja a Telex.

Szombaton volt az 1945-ös budai kitörés évfordulója, amelyről magyar és német nemzeti radikálisok, szélsőjobboldaliak, nyilasok és nácik minden évben megemlékeznek.

Az eseményre most már évek óta antifasiszta ellentüntetést is szerveznek, a két csoport idén is farkasszemet nézett egymással, de összecsapás nem történt, írja a 444.

Sajtóhírek szerint ilyen antifasiszták támadtak rá pénteken Budapest több pontján általuk szélsőjobboldalinak vélt férfiakra. Azt, hogy a támadók valóban antifasiszta motivációkkal rendelkeztek volna, egyelőre senki nem erősítette meg, de a rendőrség közleményéből és a videófelvételekből ez valószínűsíthető.