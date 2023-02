Ettől padlót fog a budapesti Fidelitas: a Főkert táblával jelöli meg a már nem élő, de életet adó fákat

Élettelen, már a földön elterülő fatörzsek hevernek többfelé Budapest utcáin, és ez nem véletlen.



Ezek a fák ugyanis haláluk után is fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában azzal, hogy a bennük található rovarvilág táplálékul szolgál a madaraknak, de akár menedék is lehet sünök, esetleg kisebb hüllők számára.

Zakar András, a BKM Nonprofit Zrt. Főkert Kertészeti Divíziójának főigazgatója az InfoRádiónak elmondta, jelenleg tízenként budapesti helyszínen találhatók holtfák, amiket a BKM ki is táblázott, illusztrálva, hogy milyen életközösséget fedezhetnek fel a parklátogatók. Szabad szemmel is jól megfigyelhetők például a harkályok, fakopácsok és ezek látványos munkája, de a különféle korhasztó gombák, amik a fatestet morzsalékossá puhítják, valamint a zuzmók is.

Reméljük, a Fidelitas olykor túlbuzgó aktivistái ezúttal nem készülnek hasonló akcióra, mint a tavalyelőtti méhlegelő-kaszálás.