Hadházy Ákos: kulcsszereplőt radíroz ki Polt Péter ügyészsége a korrupt fideszes Völner és Schadl bűnügyéből – nem Rogánról van szó

A fideszes korrupciót aprólékos munkájával feltáró dr. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő most a Völner-Schadl ügy egyik szándékosan homályban hagyott, kulcsfontosságú szereplőjének viselt dolgairól tett közzé Facebook-bejegyzést, amit változtatás nélkül közlünk.

Dr. Takács Katalin neve a nyomozati anyagok minden második lapján ott van, mégsem gyanúsított. Forrás: Facebook, dr. Hadházy Ákos

Hadházy hétfő reggeli Facebook bejegyzésében tehát ezt írja: „Ismerjék meg Takács Katalint, a Végrehajtói Kar hivatalvezetőjét. A kollégája másfél éve előzetesben ül, de neki eddig a haja szála sem görbült, és ha másért nem is, emiatt a főnökének, Varga Juditnak le kellene mondania.

Takács nyakig benne volt a végrehajtók kinevezését érintő botrányban, a neve kis túlzással a nyomozati iratok minden második lapján szerepel (néhány kiragadott példát mellékelek is), Schadl az ő beavatása és aktív segítsége nélkül egy lépést sem tehetett volna a korrupt rendszere kiépítéséért. Még sincs a neve a vádlottak között, sőt, a mai napig ő a korrupt végrehajtói kar adminisztratív vezetője. A titulusa nem hangzik olyan komolyan, mint az a mellette ülő Schadl Györgyé, aki (máig!) a Végrehajtói Kar elnöke, de ahogyan az lenni szokott, az adminisztratív vezető tevékenysége ennél a szervezetnél is legalább annyira fontos, mint az elnöké.

Ennek ellenére Takács Katalin – Rogán Antal és annak kabinetfőnöke, Nagy Ádám mellett – egyike azoknak, akiket az ügyészség látványosan kimentett a rekordgyorsasággal lezárt ügyből.

Takács személye azonban nagyon fontos közvetlen főnöke, Varga Judit helyzetét tekintve is. A miniszter ugyanis azt állítja, hogy a letartóztatások előtt semmit nem tudott a korrupt rendszerről. A nyomozati iratok ennek ugyan ellentmondanak, de ez tulajdonképpen mindegy is. Azt ugyanis Varga nem állíthatja, hogy AZÓTA SEM TUD SEMMIT az ügyről. Ennek ellenére hiába ő Takács közvetlen munkáltatója, a hivatalvezető tovább játszjatja a játékait – neki is köszönhető, hogy Schadl még a börtönből is elnöke maradt a korrupt Végrehajtói Karnak.