Tarlós orosz metróival kapcsolatban az sem biztos, hogy marad elég üzemképes a 3-as metró felújítása után

A hármas metró rekonstrukciójának befejezését júniusra ígérik.

A vadiúj orosz metrók negyede már most nem működik. Forrás: Pixabay

A budapestiek már nagyon várják, hogy hat év után végre ismét a teljes vonalon utazhassanak, miközben a milliárdokért felújított orosz metrókocsik közül jelenleg minden negyedik üzemképtelen – írja a Népszava.

Az orosz Metrovagonmash (MWM) által meglehetősen rossz minőségben felújított (valójában újragyártott) metrókocsik közül a Népszava által korábban részletesen bemutatott tizennyolc féle sorozathiba, a durva rozsdásodás, illetve a városvezetés által megrendelt jelentésben előre jelzett nagy karbantartási igény miatt egyre többet kell időlegesen kivonni a forgalomból. Most kérdéses, lesz-e elég szerelvény a teljes vonal kiszolgálására.

Utóbbiakat váratlan események – például kisebb baleset, meghibásodás – esetén vetik be, ami egy ilyen nagy forgalmú vasúti üzemnél nem ritka. Két szerelvény a tavaly januári kőbányai kisiklásos ütközés óta használhatatlan, javításukhoz az embargó alatt álló orosz gyártóra lenne szükség.

A BKV helyzetét bonyolítja, hogy az uniós szankciók miatt elvileg nem vehetnének alkatrészt az oroszoktól. A fővárosi közlekedési cég viszont most azt írta a Népszavának, hogy a háború kitörése óta is érkezett valamennyi alkatrész az MWM-től, ami csak az embargó kijátszásával lehetséges. A cégvezetés tavaly szeptemberben azt mondta: jövő nyárig biztosított az alkatrész utánpótlás. Így éppen akkor fogyhatnak ki, amikor elindul a teljes üzem.

A közép és magas ciklusú karbantartások hetekig húzódhatnak, amit az orosz járműveknél jóval sűrűbben kell elvégezni, mint az M2-es és a az M4-es vonalakon közlekedő Alstomoknál. Jelenleg az üzemképtelen járművek közül négy szerelvénye esik át ciklikus karbantartáson, ezen felül akad akkucserés, segédüzemű berendezés hibája miatt kivont és egy műszaki ellenőrzés alatt álló jármű is. Utóbbi is már két hete vesztegel. A rozsdásodás javítása a BKV korábbi közlése szerint a háború miatt leállt, most ugyanakkor azt írták, hogy ez ütemezetten történik. Ha ez valóban így van, akkor nem az oroszok végzik, hanem a BKV saját költségére végezteti el a garanciális javítást, holott a 69 milliárdért vásárolt, alig 5 éve forgalomba állított szerelvények kocsiszekrényére elméletileg 10 éves jótállást vállalt az orosz gyártó.