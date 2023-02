Az ukrán háborúban használt fegyvereket szerez be a Magyar Honvédség

A fegyverek egy része már most bizonyított az ukrajnai háborúban.

A Mandiner írta meg a Honvédelmi Minisztérium közlése alapján, hogy idén is folytatják a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A minisztérium arról írt a Mandinernek, hogy a HHP fejlesztési területei a teljes honvédséget lefedik. Ez

- a szárazföldi haderő

- a légierő

- a vezetésirányítási képesség

- a logisztikai és támogató

- valamint az önkéntes-tartalékos képesség fejlesztését jelenti.

Azt is közölték, idén érkezik az első Leopard 2A7HU mintájú harckocsi.

A tárca emellett elárulta, hogy már most is használják a svéd gyártmányú Carl-Gustaf vállról indítható páncéltörő eszközöket, amelyekből az ukránok is nagy mennyiségben kaptak a Nyugattól.