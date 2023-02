Rogánék annyi pénzt költöttek Brüsszel szidására tavaly, hogy az a Holdról is látszik

Minden eddiginél többet költöttek Rogánék arra 2022-ben, hogy elmagyarázzák az embereknek, mi is a baj Brüsszellel. A tavalyi évben 197 milliárd forint ment el brüsszelezésre, ebből tervezik meg, gyártatják le és helyezik ki a Brüsszelt támadó plakátokat és újsághirdetéseket, illetve készülnek a Youtube-ot és a Facebookot hirdetésként elárasztó kormányzati videók.

Állami bevételüket tekintve rekordévet zártak 2022-ben a kormányzati propagandakampányokat levezénylő cégek – írja a 444.

A nemzeti konzultációt hirdető plakát (k) Budapesten, a XI. kerületi Budaörsi úton 2022. október 19-én. A "brüsszeli szankciókról" szóló konzultáció ívén hét kérdés szerepelt az Oroszországgal szemben már bevezetett, illetve tervezett szankciós lépésekről, illetve azok következményeiről. MTI/Koszticsák Szilárd

A portál emlékeztet, hogy 2018 óta monopolhelyzetben van két cég az állami kommunikációs piacon – a New Land Media és a Lounge Design, amelyeknek azonos a tulajdonosuk: Balásy Gyula. Mint írják, a két cégen évente több száz milliárd forint folyik át, mivel rajtuk keresztül hirdethetnek az állami vállalatok, de náluk landolnak a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda megrendelései is a propaganda legyártására. 2016 és 2021 között az állami kommunikációt is bonyolító két cég 36 milliárdos haszonra tett szert, ebből osztalékként Balásy összesen 22,5 milliárdot ki is vett, a 2022-es adatok majd a májusi mérlegleadásoknál derülnek ki, írja a 444.

Bár arról nincsenek részletes információk, hogy pontosan mit és mennyiért gyártanak le a Balásy-cégekben az állami propagandából, de a megbízások nagyságrendje kirajzolódik abból, hogy a közbeszerzési értesítőben időnként megjelenik, mikor és mennyiért kötöttek Rogánék egy keretszerződést a kormányzati propaganda formába öntésére a New Land Mediával és a Lounge Designnal.

A 444 gyűjtése szerint

„az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátására” már a 37. vállalkozói keretszerződést kötötték.

„Az Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátására” a 28. megállapodásnál tartanak.

A portál összesítése szerint 2022 rekordév volt:197 milliárd forint ment el erre a célra.

Ebből tervezik meg, gyártatják le és helyezik ki a Brüsszelt támadó plakátokat és újsághirdetéseket, illetve készülnek a YouTube-ot és a Facebookot hirdetésként elárasztó kormányzati videók. Ebben a nagy, látványos kampányok vannak benne, de teljesen külön tétel például a nemzeti konzultációk lebonyolítási költsége. Vagy a nyugdíjasoknak kiküldött reklámújság, ami fantáziadúsan csak Jókor néven fut, és 369 millióba került, míg a 13. havi nyugdíjhoz kiküldött „tájékoztató levél” 443 millióba volt az adófizetőknek. Mindezt úgy adták oda Rogánék a Balásy-cégeknek, hogy az első pályázatokat leszámítva kizárólag ők adnak be ajánlatot, és verseny nélkül viszik a megbízást – írja a 444.