Ejtette a Momentum a DK-képviselőnek jelölt offshore lovagináját

Nem támogatja a Momentum jelölőszervezetként, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa, Ráczné Földi Judit üljön be az Országgyűlésbe.

A DK kiáll Ráczné Földi Judit ellen. Forrás: Facebook Ráczné Földi Judit

A Kordás László tragikus halála miatt megüresedett parlamenti helyre a Székesfehérváron alulmaradt Rácznét jelölte a DK a múlt héten. A DK a Telex érdeklődésére annyit írt, hogy „a döntés a DK-é, döntésünk pedig végleges”.

A Momentum értékrendjébe nem fér bele, én azt gondolom, hogy az összefogás értékrendjébe sem fér bele, de továbbmegyek, a Demokratikus Koalíció értékrendjébe sem férhet bele, hogy egy offshore-lovag országgyűlési képviselő lehessen

– jelentette ki a Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc, aki meglepődött azon, hogy nem a listán soron következő, szintén DK-s Manhalter Dávidot választották, hanem

a bírósági döntés értelmében is offshore lovagnak számító Ráczné Földi Juditot.

„A Momentum nem tud elmenni egy ilyen kérdés mellett” – tette hozzá a pártelnök. A párt elnöke többször is hangsúlyozta, hogy mint az egyik jelölőszervezet, nem támogatják Rácznét, ugyanakkor amennyiben nem a listán következő politikust választja a DK, a többi jelelőszervezet hozzájárulására is szükség lenne, így a Momentuméra is. Azt egyelőre vizsgálják milyen jogi lehetőségeik vannak.

A politikus mandátumáról hivatalosan pénteki ülésén dönt a Nemzeti Választási Bizottság.

A Válasz Online azt írta az előválasztási kampány során Rácznéról, hogy az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozatban tett állításaival szemben aláírási joga volt egy offshore-helyszínre bejegyzett vállalkozásban, emellett pedig a hivatalos szlovák nyilvántartásban ő szerepelt egy Közép-Európában aktív adóparadicsomi vállalkozás képviselőjeként. Ráczné szerint nem igaz, hogy valótlanul nyilatkozott a tulajdonáról, ezért a lap ellen jó hírnév sértés miatt pert is indított, védője az ex-LMP-s Schiffer András volt. Csakhogy Ráczné Földi Judit jogerősen is pert vesztett a Válasz Online-nal szemben.

Az ügy kirobbanásakor egyébként a Momentum nevében Fekete-Győr András arról nyilatkozott, hogy Ráczné „méltatlanná vált” az ellenzék képviseletére.