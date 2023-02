Orbán Viktor február 18-án, szombaton 15 órától tartja évértékelő beszédét a Várkert Bazárban, amiről Nagy Ferónak is megvan a véleménye.

MTI/Cseke Csilla

A nemzet csótánya a Hír TV-n arra a kérdésre, hogy mire számít Orbán Viktor ma délutáni évértékelő beszédében, elmondta: „Végre valaki rendet rak a mi agyunkban is”. A zenész egyébként már nagyon várja az eseményt, amin személyesen is jelen lesz – szemléz a 24.hu.

Arról is beszélt, hogy szerinte a miniszterelnök legalább öt évvel mindenki más előtt jár,

ezt pedig szerinte az is bizonyítja, hogy amikor a Fidesz 2006-ban elveszítette a választásokat, akkor Orbán Viktor azt mondta, a jóisten nem akarta, hogy nyerjen a párt. Persze ezt akkor Feró még nem hitte el, ám amikor a következő választásokon a Fidesz győzött, akkor rájött, hogy Orbán minden bizonnyal előre tudta, hogy ez fog történni.

Elmondta azt is, hogy ő mindig lázadó volt, és most is az, csak most a liberális európai rendszer ellen lázad annak ellenére, hogy ő saját magát is liberálisnak tartja, merthogy felőle aztán „bárki bármit mondhat, legfeljebb azt mondom, hogy hülye”. Szerinte egyáltalán nem gond, hogy egy rockzenész efféle politikai, „öltönyös” rendezvényre megy, azon legfeljebb a „fizetett, baloldali trollok” háborodnak fel. Nagy Feró emellett az újságírószakma mindennapi működéséről is kifejtette elképzeléseit.