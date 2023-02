Gyurcsány Ferenc mindenkit biztosított, hogy nemcsak Orbán dolgozik, a DK is szüntelenül tevékenykedik a háttérben

Gyurcsány Ferenc/Facebook

Mint ismert, Orbán Viktor szombaton délután 3 órakor tartja az évértékelőjét, amelyet élőben közvetítenek is, de a legfontosabbak, például Nagy Feró, élőben is ott lesznek. Azonban nemcsak a kormánypárt, az ellenzék is évet értékel, miközben előre tekint. Erről tett most egy bejelentést Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke: