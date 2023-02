A VEKE szerint "a városok bedöntése" is felsejlik az új vármegyebérletek ötlete mögött

Alaposan beleszállt a közlekedési egyesület a vármegyebérlet ötletébe.

A VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület) gyorselemzésben írt a Facebookon a február 18-án Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett vármegyebérlet és országos bérlet ötletéről – írta meg a Telex az egyesület bejegyzését szemlézve.

Fotó: Illusztráció/wikipedia CC BY-SA 4.0/Kemenymate

A közlekedési egyesület szerint a helyközi (távolsági) közlekedésben bevezetni kívánt vármegyei és országos bérlettel "nagyjából ingyenessé tette" ezt a közlekedési formát a kormány az ingázóknak a 86 százalékos kötelező munkáltatói hozzájárulás és a 90 százalékos diákkedvezmény miatt. A VEKE szerint ez amolyan "Horn Gyula-i" utánérzés.

Az egyesület a bejegyzésében több problémát is felvetett a bevezetni kívánt új bérletfajták kapcsán.

Az első ilyen probléma szerintük, hogy a bérlet a helyi (települési) közösségi közlekedéssel bármiféle integrációt és együttműködést kizár. Szerintük "ez inkább betámadásként értelmezhető. Nem véletlen, hogy nem hivatkoztak a Deutschlandticket-re, hiszen annak pont az a lényege, hogy az összes városi közlekedést is bevonja a tarifaközösségbe."

A VEKE úgy látja, a kormány totálisan szembemegy az Európa-szerte már kipróbált és működő közlekedési szövetségek ötletével, helyette továbbra is "a mély szocializmus MÁV-MÁVAUT mindenhatóságát tolja."

Az egyesület a bejegyzésében azt is leírta, hogy szerintük semmilyen előzetes számítás nem előzte meg az új bérletfajta bevezetési tervét, ezt támasztja alá szerintük az ára is, amiről a miniszterelnök azt mondta, hogy az 50 forinttal lesz olcsóbb a havi Budapest-bérletnél.

"Harmadszor, a városokat egyre durvább elvonásokkal (szolidaritási adó) sújtják, így azok egyre inkább képtelenek fenntartani a saját településükön belül a közösségi közlekedés rendszerét. Mára ott tartunk, hogy az egyébként kormányzatilag agyonszeretgetett Debrecenben szégyenszemre leálltak a trolik és hétvégén a villamosok is... szóval az lesz, hogy a kormányzati járatokon ingyen lehet majd utazni a városon belül is, a városi járatokon meg ehhez képest durván fizetni kell... felsejlik a városok szántszándékkal bedöntésének lehetősége"

- olvasható a bejegyzésben.

Kitértek arra is, hogy a városi munkavállalók így hátrányba fognak kerülni a távolabbról ingázókkal szemben, mivel utóbbiaknál a munkáltatónak kötelessége a bejárás költségét, a bérletet téríteni 86 százalékban, addig egy városban élő munkavállalónál ez nincs meg, nekik saját bérükből kell az utazási költségeket fedezniük.

A VEKE szerint várható, hogy a szolgáltatókat nem fogja kompenzálni a kormány, hiába ígérték be ezt most is, és az is borítékolható az egyesület szerint, hogy a várhatóan megnövekedő forgalom kezelésére nem lesz többlet jármű, sofőr, szerelvény, kalauz.

"Összefoglalva, a bevezetni kívánt vármegyebérlet konstrukció bár első hallásra nagyon pozitív intézkedésnek tűnik, és a népek bizonyára szeretni fogják, de valójában az egész intézkedéscsomag nem más, mint maga a velünk élő szocializmus, egy olyan politikai intézkedés, amit olyankor dobnak be a kormányok, amikor úgy érzik, osztogatni kell. Ez így ebben a formájában csak egy politikai kampánylépés és az égvilágon semmi köze nincs a közlekedési szakmához. Sőt, következő lépésként a Budapest bérlet konstrukció felszámolása, a HÉV-ek MÁV-ba integrálása várható, amely egyszer már az 1950-es években megbukott, most is meg fog"

- zárja bejegyzését a VEKE.