Rendkívüli ülés lesz a parlamentben hétfőn, a téma az akkumulátorgyárak ügye

Sajtóinformációk szerint félő, hogy a kormánypárti képviselők nem fognak résztvenni az ülésen, ami ebben az esetben határozatképtelen lesz.

A Magyar Hang cikke szerint rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn az országgyűlésben, a téma pedig az akkumulátorgyárak telepítése lesz.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap szerint mindez csak akkor fog megvalósulni, ha a kormánypárti képviselők is részt vesznek az ülésen, amelyet Kövér László házelnök hívott össze február 20-ra, hétfőre délután négy órára. A házelnöknek azért kellett az ülést összehívnia, mert összegyűlt a kellő számú ellenzéki képviselői aláírás a kezdeményezéshez.

A lap idézi a napirendet, amely szerint a napirend előtt felszólalások és interpellációk vannak tervbe véve, majd azonnali kérdések és kérdések következnek Ezután jöhet az LMP határozati javaslatának tárgyalása, amely arról szól, hogy akkumulátorgyárat eyg településen csak akkor lehessen létesíteni, ha ahhoz a helyiek egy népszavazáson hozzájárultak.

"A zöldpárt indokolása szerint ugyanis az akkumulátorgyárak visszafordíthatatlan károkat okoznak, ha egyszer működésbe lépnek, évtizedeken keresztül szívják el a vizet az aszályok korszakában és emésztik fel az energiát az energiaválság idején. A gyárak elfoglalják a termőföldet, elhasználják a vízkincset, az energiát, de a profitot is kiviszik az országból, csak a szennyezést hagyják itt"

– olvasható a cikkben. A lap szerint az LMP a javaslatában azt is leírta, hogy a kormány összeszerelő üzemmé akarja alakítani az országot, de ugyanakkor arra "nem lehet építeni az ország jövőjét, hogy a kormányzat önként szolgálja ki a nagyvállalatok minden gazdasági érdekét”.

Érvként a párt azt is hozzátette a javaslatához, hogy már így is annyi akkumulátorgyár működik az országban, ami képest ellátni az országot elegendő számú akkumulátorral, a tervezett debreceni gyár pedig, ha megépülne, annyi akkumulátort tud legyártani egy év alatt, amivel az összes magyarországi autót le lehetne cserlni elektromosra.

Az LMP szerint a gyárak profitjából az ország nem fog részesülni, csak a gyártó cég jut óriási bevételhez.

A lap szerint a parlamenti ülés csak akkor lesz határozatképes, ha a kormánypárti képviselők is részt vesznek rajta. Az Alfahír korábbi értesülései szerint viszont a Fidesz és a KDNP képviselői nem fognak elmenni az ülésre, ami azt eredményezheti, hogy a napirend előtti felszólalások után az ülést be is rekeszthetik.