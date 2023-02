Már hiába a bérememlés, a magyar dolgozók fele felmond fél éven belül

Még mindig akkora a munkaerőhiány, hogy a dolgozók fele mond fel fél éven belül, pedig inflációkövető béremeléssel próbálják a gyárakban tartani őket.

Ez 25-30 százalékos fluktuációt jelent. – számol be a Népszava.hu. Bár sok üzemben még javában zajlanak a tárgyalások, mintegy 120 cégnél jellemzően inflációkövető, 14-23 százalékos béremelésről szóló megállapodásokat kötött az utóbbi hónapokban a Vasas Szakszervezeti Szövetség.

Illusztráció: Pixabay.com

László Zoltán a szakszervezet vezetője szerint a koronavírusjárvány óta változott is e téren a dolgozók morálja, és már nem lehet azzal fenyegetni őket, hogy úgysem találnak új munkát. Bár nincs már feltétlenül óriási bőség a szabad munkahelyekből – sőt, néhány helyen csoportos elbocsátások is lezajlottak –, még mindig jelentős a munkaerőhiány a feldolgozóiparban. Ez pedig mozgásteret nyújt a dolgozóknak is.

A szakszervezeti vezető szerint ennek az is az oka, hogy a betegség miatt táppénzre szorult dolgozókat többnyire azonnal táppénzcsalóként kezelik, és a kiszámíthatatlanná vált piacon a termelés akadozásakor sem feltétlenül jól reagálnak a megvátlzott helyzetre a középvezetők a hazai cégeknél.