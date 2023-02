Hiába Orbánék örömtánca, a nyugdíjasok egyre rosszabb helyzetben vannak, a 13. havi csak ideig-óráig segít

Az mfor számolt be arról, hogy amióta az Orbán-kormány néhány évvel ezelőtt elkezdte visszavezetni a 13. havi nyugdíjat, a február hónap mindig némi könnyebbséget hoz az érintettek számára.

A nyugdíjak megállapítása már önmagában is nehéz helyzetet teremt, főleg az elmúlt néhány évben, amikor az árak emelkedése miatt már egy magasabb, tavaly óta pedig extrém inflációs környezet alakult ki hazánkban. A kormány azonban rendre optimistábban áll ehhez a kérdéshez és a nyáron elfogadott következő évi költségvetésben foglalt alacsonyabb várt inflációval növeli az ellátásokat. Ugyan a rendszerben van mód ennek korrekciójára, míg az meg nem érkezik az idősekhez, addig gyakorlatilag a társadalom ezen rétege hitelezi az államot az elmaradt emeléssel egyenértékűen.

A februárban érkező 13. havi nyugdíj azonban nagyon sokat tud segíteni az érintettek helyzetén. Az árakkal kapcsolatban januárhoz képest alapesetben tovább romlott a nyugdíjasok helyzete, hiszen

az egyhavi átlagos nyugdíj (206 701 forint), mindössze 5,6-szori beszerzést tenne lehetővé a januári 5,8 után. A nettó minimálbér 4,2 beszerzést fedezne az egy hónappal korábbi 4,3 után – erről a számításról itt olvashat.

Ahogy a kormány is körbeharsonázta vele a sajtót és a nyugdíjasoknak is levelet írt róla februárban kiutalták a 13. havi nyugdíj teljes, szintén emelt összegét is az érintetteknek.