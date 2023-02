Alap dolgokat sem tudó embernek zsírozott jogi szakvizsgát a korrupt végrehajtó vezér, Schadl György

A Schadl György által protezsált jogászhallgató annyira sötét volt, hogy még a vizsgabizottságban ülő Lukács Tamás, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar alelnöke sem tudta őt átnyomni, a többi bizottsági tag megbuktatta.

Schadl György védence éjsötét volt a jogi szakvizsgán. Forrás: M1 Híradó

Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elnöke egy 2021-es online szakvizsga kapcsán mondta egy vizsgázóról az értékelő bizottságban ülő Lukácsnak: „Külsős megkeresés, mindenképpen át kellene valahogyan mennie” – írja az rtl.hu a birtokuba jutott lehallgatási jegyzőkönyvek alapján.

A szóban forgó férfi nem közszereplő és a beszélgetés alapján egyértelmű, hogy jelentős hátszéllel indult neki a vizsgának. A vizsga után viszont a következő párbeszéd zajlott le a két férfi között:

Lukács Tamás: Most lett vége a vizsgának.

A csávó, bazmeg, két mondatot nem tudott elmondani. Végig kardoskodtam érte, de úgy leszavaztak mint a szart, a bírónők, mind a négy nő. (…) Egy kibaszott mondatot… nem tudom mivel foglalkozik a csávó…, de perjogból semmi, annyira alap dolgokat…. Nem tudta mi az, hogy meghatározott cselekmény, csak annyit tudott, hogy cselekmény. Én úgy kezdtem, hogy akkor mi a kedvenc témaköre, hogy akkor arról beszélgessünk, és akkor azt úgy nagyjából döcögve elmondta. De a többinél egy kibaszott kukkot nem tudott értelmeset elmondani. És a másik, ami még kibaszta a biztosítékot a többinél, hogy körülbelül hússzor lekapcsolt a kamerája, olyan mintha akkor éppen gyorsan rákeresett volna valamire, mert lekapcsolta a kamerát. És ezen végképp kiakadtak.

Schadl György (csalódottan): Jó.

Lukács Tamás: Sorry, nem tudok mit csinálni, úgy leszavaztak, mint a szart.

Lukács Tamás jelenleg is a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar alelnöke, Schadl György letartóztatása óta ő látja el az elnöki teendőket is, a frissen kinevezett végrehajtók is előtte tesznek esküt – írja a Telex. Ez azért lehet aggályos, mert a törvény szerint a ceremóniának az elnök előtt kellene folynia, aki továbbra is a börtönben ülő Schadl György. a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar decemberi közgyűlésén fel se merült, hogy leváltsák.