Rettenetes légszennyezési mutatókkal sokkol Budapesten egy friss felmérés

28 vizsgált európai főváros közül Budapesten az egyik legsúlyosabb a klímára és egészségre egyaránt káros nitrogén-dioxid-szennyezés mértéke.

Budapest légszennyezettsége tragikus. Forrás: Pixabay

A légszennyező anyag kibocsátása 2022-ben Budapesten már április 25-én átlépte az éves határértéket – írja a Portfolió.

Bár a kibocsátott nitrogén-dioxid (NO2) mennyisége az elmúlt évek során csökkenő trendet mutatott az Európai Unió és a brit szigetek fővárosaiban, annak szintje még így is meghaladja az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) határértékeit. A szennyező anyag koncentrációja 2022-ben mind a 27 tagállam – így Budapesten is – és a szigetországok fővárosaiban magasabban alakult, mint a WHO által meghatározott limitek – írja az Euractiv.

A NO2-szennyezés az észak-európai fővárosokban a legalacsonyabb, így Tallinnban, Helsinkiben és Stockholmban. Legrosszabbul e szempontból Párizs, Ljubljana és Róma teljesít. A jelentést készítő CREA minden uniós fővárosra kiszámolta, hogy az adott település kibocsátása éven belül pontosan mikor éri el és haladja meg a WHO éves határértékeit. Minél nagyobb a szennyezés, értelemszerűen annál korábbi dátum került a városok neve mellé, a földi erőforrások túlhasználatát jelző túlfogyasztás napjához hasonlóan.

E szerint Párizs NO2-kibocsátása tavaly már március 31-én túlszárnyalta azt az értéket, amelyet a WHO szerint az egész év során legfeljebb elérhetett volna. Nem sokkal kedvezőbb a kép Ljubljanában (április 14.), Rómában (április 15.), Athénban (április 17.), Lisszabonban (április 21.) és Budapesten sem. Fővárosunkban április 25-én sikerült elérni az éves határértéket, itt a hatodik legsúlyosabb a NO2 szennyezés a 28 vizsgált város közül.

Közvetlenül Budapest után Bukarest következik (április 26.), míg a régióban a legkevésbé Pozsonyban kedvezőtlen a helyzet, ahol 2022-ben augusztus 30-án érték el az éves határértéket, amivel a szlovák főváros negyedik a listán. A légszennyezési határértékek folyamatos túllépése miatt az Európai Bizottság a tagállamok többsége ellen már számos kötelezettségszegési eljárást indított. Magyarország ellen – más tagországokhoz hasonlóan – a határértéket tartósan meghaladó szálló por (PM10) szintek, illetve a nitrogén-dioxid szintek tartós túllépése miatt is indult ilyen eljárás.