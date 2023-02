A saját kormányuk által beígért pénzt sem adják oda a tanároknak a tankerületi vezetők

Először duplázta volna a pedagógusok munkába járási költségtérítését, aztán visszakozott a váci tankerület.

Megint megalázta a tanárokat, az elvileg őket segíteni hivatott tankerület. Forrás: Pixabay

Babinszki Márta a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolába minden nap autóval jár dolgozni Surányból. A tömegközlekedés nehézkes és rengeteg időbe telne. Autóval mindez 25 perc – írja a 444.

A tankerületek kormányrendelet alapján a munkába jutás költségeinek egy részét eddig is megtérítették, kilométerenként 15 forintot. Babinszki szerint már a 15 Ft/km is „nevetségesen alacsony összegnek számított, körülbelül a munkába járásom egyharmadát fedezte”. Az üzemanyag ársapka végével költségei tovább nőttek, a térítés viszont nem. Már akkor jelezte az igazgatónak, hogy ezt nem fogja tudni megengedni magának hosszú távon, hiszen a pedagógusok továbbra sem kaptak béremelést. „Nekem is, mint sokaknak, csupán kiegészítik a fizetésemet a szakmunkás bérminimumra, mert 53 éves koromra még azt sem sikerült elérnem két diplomával”

- mondja.

Január végén a kormány büszkén bejelentette, hogy duplájára emelik a munkába járás támogatását, és akár 30 forintot is kaphat a munkavállaló kilométerenként, de minimum a 60 százalékát, azaz 18 forintot kötelező kifizetni, visszamenőleg, januárra is. Ekkor egy rövid időre úgy tűnt, hogy némileg enyhülnek az ingázó munkavállalók, így a tanárok terhei is. Aznap, amikor a hírt bejelentették, az ő iskolájukat is értesítette a váci tankerület, hogy 15 forintról 30-ra emelkedik a visszafizetett összeg.„Alá is íratták velünk a januárra vonatkozó elszámolást, amin már az új, 30 forintos összeg szerepelt, aláírta, lepecsételte az igazgató is” – meséli Babinszki.

A kidobott, majd megkerült papír.

A következő héten arról tájékoztatta az Áprily tanárait az igazgató, hogy a tankerület mégsem fizet annyit, és januárra új elszámolást kell aláírniuk, továbbra is 15 forintos kilométerenkénti összegről. A tankerület nem indokolta meg, hogy miért vitték lejjebb az összeget. „Ezen mélységesen felháborodtam, és közöltem, én már aláírtam múlt héten a 30 forintos papírt, kérem azt beküldeni. Nem írok alá újabb papírt, főleg nem olyat, ami számomra hátrányos. Erre közölték velem, hogy azt a papírt kidobták”.

Babinszki többször, nyomatékosan jelezte, hogy új elszámolást nem hajlandó aláírni.„Utánajártam és „kikukáztam” az eredeti aláírt papírt, de ezt már nem adtam ki a kezemből: másolatot készítettem és azt adtam be egy kérvénnyel együtt, jelezve, hogy ezt postázzák a tankerületnek”- meséli. A tankerület vezetője, Verebélyi Ákos Gábor válaszlevelében hosszan taglalta a vonatkozó jogszabályt, és hogy ennek megfelelően 15 helyett 18 forintos – tehát a kötelező minimum – költségtérítést fizetnek. A végén pedig közölte, hogy ettől az összegtől méltányossági alapon „nem áll módjukban eltérni.”„Ez egy semmimondó válasz, mintha sosem lett volna szó 30 forintról” – mondja Babinszki Márta.

Az egyes tankerületi központok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy megadják-e a maximális 30 forintos kilométerenkénti költségtérítést. Babinszki szerint a váci tankerület összes intézményében egységesen csak 18 forintot fizetnek ki februártól a munkavállalóknak utazásra, míg más tankerületek közt volt olyan, ahol megadták a 30 forintot. Ő nem szívesen hagyná ott a szakmát, de a jelenlegi helyzet tarthatatlan.