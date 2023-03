Lázár János reméli, hogy van még fiatal, aki a kormánynak dolgozna

Netes álláshirdetésben keres jogászt az Építési és Közlekedési Minisztérium. Egy álláshirdetés szerint határozatlan idejű munkavégzésre keres munkatársat a tárca minisztere, Lázár János.



Fotó: Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a hajdú-bihari Nyíradonyban, az Erdei Harmónia látogatóközpont avatásán 2023. január 26-án. A beruházást a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület több mint 800 millió forint, pályázaton elnyert európai uniós és hazai állami forrásból valósította meg. MTI/Czeglédi Zsolt

Az új munkatársra a következő feladatok várnak megbirkóznia Lázár János miniszteri kabinetjében, a profession.hu álláshirdetése alapján:

A jelentkezőnek lehetőleg jogi egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie, de akár államvizsga előtt is állhat. Már 1-3 éves munkatapasztalat is nagy előny – írja a Blikk.

A jelentkezőnek mindenképpen ismernie kell az irodai szoftvereket, és azokat rutinosan is kell használni. Jó kommunikációs készség, az önálló gondolkodás, megoldás orientált hozzáállás és természetesen a csoportban való együttműködés szükséges.

Cserében kihívások, fejlődési lehetőség, „versenyképes fizetés” és béren felüli juttatások várhatóak. Legkésőbb március 23-ig lehet jelentkezni.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium sajtóirodája szerint:

Lehet, hogy szokatlan egy minisztérium részéről az ilyen típusú munkaerő keresés, de mégsem példa nélküli. Lázár János már korábban frakcióvezetőként, majd miniszterelnökséget vezető miniszterként is adott fel ilyen hirdetést. A miniszter úr is a piacon a legjobbakat keresi, adott esetben olyanokat, akik a pályájuk elején járnak és megfelelő tanulmányok elvégzése után, illetve megfelelő érdeklődés mellett, adott estben, ha bekerülnek a minisztérium kötelékébe egy teljes karrier is várhat rájuk. Hiszünk abban, hogy vannak olyan ambiciózus fiatalok, akik egyetemi tanulmányaik végén már a pályakereséssel foglalkoznak és adott esetben szívesen dolgoznának egy minisztériumban, szívesen dolgoznának a magyar kormánynak.