Egy nap alatt duplájára nőtt az orvosok száma, akik tagjai maradnának az MOK-nak

Csupán pár nap leforgása alatt átverte a kormány azt a törvényt, amely megszünteti a kötelező kamarai tagságot.



Fotó: Pixabay

Hétfőn bemutatták, kedden pedig meg is szavazta a parlament a kötelező orvosi kamarai tagság megszüntetéséről szóló törvényt, szerdán már ki is hirdették a Közlönyben. Csütörtökön pedig hatályba is lépett.

Egy nap alatt már közel ötezren jelezték belépési szándékukat az „új” orvosi kamarába, mondta Álmos Péter, a MOK alelnöke a MedicalOnline-nak.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, csütörtökön néhány óra leforgása alatt, már több mint 2500-an nyilatkoztak úgy, hogy tagjai akarnak maradni a Magyar Orvosi Kamarának.

Az alelnök szerinte nem végezték ki a kamarát. Úgy véli, egy 5-10 ezer fős erős, összetartó kamara is lehet ütőképes, ráadásul az elmúlt két nap eseményei biztatóak".

Az alelnök elmondása szerint "nyugdíjas, már nem aktív kollégák kérik a felvételüket, külföldön dolgozó magyar orvosok csatlakoznának támogatóként, és még volt/leendő betegeinktől is érkezett felajánlás önzetlen segítésre"

Álmos Péter hozzátette: