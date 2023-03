Megszólalt a magyar válogatott focista, akit körözött a rendőrség: "Nem vagyok bűnöző!"

Fényképes körözési felhívást tett közzé a rendőrség pénteken Tokody Tibor korábbi válogatott futballista ellen.



Fotó: police.hu

Tokody a Sportalnak elmondta, az állítólagos sikkasztási ügye, ami miatt keresték, egy 180 eurós vita utóélete.

A korábbi munkahelyemen sofőrként dolgoztam, s mivel jól beszélek németül rendszeresen jártam külföldre is. Az egyik ilyen alkalommal két másik társammal együtt oda parkoltunk a három kocsival a schwecháti repülőtéren, ahová mindig is szoktunk. A kijelölt helyre. Csakhogy másnap mindhárom járműre kerékbilincset tettek. Be kellett fizetnünk fejenként 180 Eurót, s ezt mi a cég pénzéből tettük. Csakhogy amikor hazajöttünk az összeget a vezetőnk kérte vissza tőlünk. Mondtuk neki, ez nem a mi sarunk, nehogy már mi fizessünk rá! Ennyiben maradtunk