Késes támadásban megsérült egy magyar turista Nápolyban

Megtámadtak egy 54 éves magyar turistát Nápolyban, a férfit megkéseléték a város történelmi központjában – szúrta ki az Index az olasz Corriere híradásában.



A magyar turista arról számolt be, hogy a Via Portamedina környékén, a Quartieri Spagnoli negyedben ismeretlenek bántalmazták. A karján sebesítették meg, majd a támadást követően taxival ment a Pellegrini Kórházba, ahol értesítették a rendőrséget is.

A megkéselt férfi állapota nem súlyos, több térfigyelő kamera adatait is vizsgálja a rendőrség.

A verekedés feltételezett helyszíne csak néhány lépésre volt a Napolettiamo szállodától, ahol az 54 éves férfi tartózkodott, ami alapján nem zárható ki, hogy ő is egy korábban bejelentett erőszakos cselekmény részvevője volt.