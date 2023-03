Akkumulátorgyárak: az LMP szerint a Fidesz "sunnyog"

Tetlák Örs országos elnökésgi tag úgy látja, se a kormányra, se az Európai Unióra nem lehet számítani az akkumulátorgyárak ügyében.

A Fidesz "sunnyog" és az EU-ra sem számíthatunk az akkumulátorgyárak ügyében – mondta Tetlák Örs, az LMP országos elnökségének tagja a párt Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón vasárnap az MTI híre szerint.

Fotó: Facebook/LMP – MAgyarország Zöld Pártja/videórészlet

Az ellenzéki politikus szerint az Európai Bizottság és a magyar kormány nem rúgja fel azt a stratégiai szövetségét, melynek lényege, hogy Magyarország globális nagyvállalatok hulladéklerakója és összeszerelő üzeme. A bizottság a napokban azt állapította meg, hogy a magyar kormány 90 millió eurós állami támogatásával, amelyet a gödi Samsung gyárnak nyújtott, nincs semmi probléma. Ebből a döntésből kiderül, hogy az "akkumulátorgyarmatosítás" elleni küzdelemben "sem a magyar kormányra, sem az unió bürokratáira nem számíthatunk".

Az Európai Bizottságnak "tökéletesen" megfelel, ha a magyar kormány adófizetői pénzből támogatja a magyar termőföldek szennyezését, elvételét, a vizek mérgezését, olyan gyárakat, amelyek az életminőséget lényegesen rontó környezeti terhelést jelentenek – tette hozzá.

Kifejtette: az EU nem változtatni akar a magyar kormány gazdaságpolitikáján, hanem "kifejezetten" támogatja. Vannak ugyan jogállami "keménykedések", de a lényeg sosem változik: a bizottság a multinacionális vállatok és lobbicsoportjaik érdekeit képviseli és ezért támogatja a magyar kormány gazdaságpolitikáját, amely viszont kiszolgálja a centrumországok nagyvállalatait, például a német autógyárakat és a távol-keleti akkumulátorgyártókat – vélekedett.

Nem véletlen, hogy a Shell, a British Petrol, az Exxon Mobile és más foszilis megoldásokban érdekelt multinacionális körök az elmúlt években 250 millió eurót költöttek az EU intézményeiben a szigorú klímacélok elleni lobbizásra. De idehaza is kormányzati hátszéllel működik az "akkumulátorlobbi", s általában célt is érnek, mint most a gödi Samsung gyár ügyében – mutatott rá az ellenzéki politikus.

"Mivel sem az EU-ra, sem a magyar kormányra nem számíthatunk a gyarmatosítás elleni küzdelemben, ezért nekünk kell tovább küzdenünk" Magyarország, a gyermekeink jövőjéért – mondta az LMP politikusa.

A Fidesz "sunnyog", a parlamenti bizottságban nem jelennek meg, helyette "alákérdezős" beszélgetésekben hangoztatják a profitérdekeknek megfelelő érveket. Ezért várják a hazai zöldek, hogy a Nemzeti Választási Bizottság átengedje az LMP országos népszavazási kérdését, és ezért szerveznek tüntetést március 20-án Győrben a Győrszentivánban tervezett akkumulátorgyár ellen – mondta Tetlák Örs.