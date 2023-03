Kiderült, ki áll Shakira szakítós világslágere mögött

Megdöbbentő dolog derült ki az énekesnő megaslágeréről.

Az év elején jelent meg Shakira és Bizarrap közös dala, a Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, vagy más néven a Pa’ Tipos Como Tú, és nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az egész világot meghódította – írja a musicdaily.hu. Mára már a Youtube-on és a Spotify-on is átlépte a 365 millió lejátszást, amivel több rekordot is megdöntött, futótűzként terjedt a TikTokon, és az énekesnő első top 10-es slágere lett a Billboard Hot 100-on a 2007-es Beautiful Liar óta. Most pedig Shakira elárulta, kinek is köszönheti a megaslágert.

Fotó: PAU BARRENA / AFP

A sztár a ViX-nek adott interjújában mesélte el, hogy nem más hozta össze a dal producerével, mint az akkor még csupán 9 éves kisfia, Milan, aki nemrég töltötte be a 10. évét.

A fiam küldött egy hangüzenetet a manageremnek, amiben azt mondta: muszáj az anyukámat rávenned, hogy Bizarrappel dolgozzon

– mondta.

A manager pedig hallgatott az énekesnő fiára, így született meg a Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Mi több, a fiatal srác még a dalhoz készült videó forgatásán is megosztotta a gondolatait az anyukájával.

Még akkor is, mikor vettük fel a videót, odajött, és olyanokat mondott, hogy: anya, egy kicsit túl messze állsz a mikrofontól, ezen javítanunk kell

– tette hozzá Shakira.

