Ők lehetnek a fideszes politikusok, akik lemondhatnak a kuratóriumi tagságukról

Az Európai Bizottság javaslata értelmében a miniszterek és államtitkárok után további kormánypárti politikusoknak kellene távozniuk az egyetemi kuratóriumokból – írja a Népszava.hu.

Köztük van Süli János fideszes parlamenti képviselőnek, aki jelenleg a Dunaújvárosi Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke. A Szegedi Tudományegyetemen Trócsányi László, a Fidesz európai parlamenti képviselője kényszerülhet távozásra a kuratóriumból, az Állatorvostudományi Egyetemen pedig Bajkai István és Fazekas Sándor fideszes országgyűlési képviselők. A Neumann János Egyetemen búcsút inthet kuratóriumi elnöki megbízatásának Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke is. Érintett lehet továbbá Schanda Tamás, Novák Katalin köztársasági elnök kabinetfőnöke és a KDNP alelnöke, valamint Mészáros József, a KDNP pártalapítványának vezetője is, mindketten a Nyíregyházi Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjai.

Fotó: 123RF.com

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy hónapja, február 9-én jelentette be, hogy február 15-étől minden, az egyetemi vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaiban ülő miniszter, így Varga Judit, Varga Mihály, Lantos Csaba, Lázár János, Nagy István, Szijjártó Péter, Navracsics Tibor is lemondott a vagyonkezelői alapítványok kuratóriumainak éléről. Gulyás akkor úgy fogalmazott:

„Azt várjuk, hogy minden kormányzati tisztviselő járjon el így, tehát ez vonatkozik az államtitkárokra, helyettes államtitkárokra, közigazgatási államtitkárokra, miniszteri biztosokra, kormánybiztosokra”.

A lista viszont jelentősen bővülhet az említett neveken túl is. Amennyiben a pártpolitikusok mellett az állami intézmények tisztviselői is bekerülnek ebbe körbe, távozásra kényszerülhet a Pannon Egyetem kuratóriumának éléről Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, akit nem sokkal Navracsics Tibor miniszter lemondása után neveztek ki kuratóriumi elnöknek. Hasonló sors várhat a Neumann János Egyetemen kurátorkodó Bánkuty Tamás Józsefre, a Magyar Nemzeti Bank munkatársára és Csizmadia Norbertre, a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványának kuratóriumi elnökére, és Kovács Erikára, a Magyar Nemzeti Bank Békéltető Testületének elnökére (Miskolci Egyetem) is.

