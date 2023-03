A háború ellenére Magyarország másfélszer több orosz olajat vásárolt 2022-ben, mint egy évvel korábban.

MTI/Máthé Zoltán

Összeomlott az orosz kőolaj behozatala Európába az Ukrajna ellen indított háború kezdete óta, avagy az utóbbi durván egy évben. 2021-ben még átlagosan havi 9,5 millió tonnát importáltak az EU országok, ez tavaly decemberre alig a harmadára, 3,3 millió tonnára esett vissza – írja a G7. A telex.hu szemléjéből kiderül:

bár a teljes uniós orosz kőolajimport 17 százalékkal esett vissza 2022-ben, egyes országok még növelték is a behozatalt.

A sorban első helyen nem is a visszatérően oroszpártinak elkönyvelt Orbán Viktor vezette Magyarország áll, hanem Bulgária, amely 2,4-szer több orosz olajat vett, mint egy évvel korábban. A második Olaszország 2,3-szorosára emelte az orosz olajimportot, míg a magyar behozatal 43 százalékkal nőtt. Szintén jelentősen növelte az egyébként így is elenyésző mennyiségű orosz olajimportját Horvátország, valamint a románok és a csehek is több olajat vettek az oroszoktól.

A legtöbb ország ugyanakkor csökkentette az orosz olaj vásárlását.

Hiába vásároltak azonban kevesebb orosz olajat az EU tagállamai, az elszállt árak miatt Oroszország olajexport-bevétele 20 százalékkal több volt tavaly, mint tavalyelőtt: 57 milliárd euróra rúgott. Igaz, év végére már látszódott a szankciók hatása: decemberre összeomlottak, alig 1,5 milliárd euróhoz jutottak az oroszok európai kőolajbevételei (ez nagyjából harmada a tavalyi havi átlagnak).