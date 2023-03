Legyen szó élelmiszerről, üzemanyagról vagy a nem élelmiszer-kiskereskedelemről, a magyarok kevesebbet vásárolnak, mint korábban.

Folytatta látványos lejtmenetét a hazai kiskereskedelmi forgalom – írja a portfolio.hu. Ezt arra alapozzák, hogy az üzemanyag-ársapka eltörlésével újabb lendületet vett a visszaesés: a márciusi csúcs után látványos lejtmenetet produkál az értékesítési volumen.

A KSH adatai szerint az éves alapon számolt 4,5%-os visszaeséshez mindhárom nagy árucsoport hozzájárult.

Januárban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 4,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 1,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,7%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

A kiskereskedelmi forgalom csökkenése természetesen a magas infláció, illetve annak vásárlóerő-apasztó hatásával függ össze.

Bár a háztartások a megtakarításaikból is próbálnak fogyasztást simítani, a lendületvesztés így is látványos. Először a durva drágulást produkáló élelmiszer szegmens forgalma kezdett el zsugorodni, majd a "nem élelmiszer" termékkör is csatlakozott a visszaeséshez, végül az üzemanyag-forgalom is húzni kezdte lefelé a mutatót. Az egy évvel ezelőtti helyzethez képest jóval kevesebbet vásárolnak a családok (a már említett élelmiszeren kívül) bútort, műszaki cikket, gyógyszerféleségeket, és iparcikkeket.