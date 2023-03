Nevelt lánya örökségét is elvette a zalai ál-Jézusként elhíresült T. Miklós.

illusztráció, MTI/Kovács Tamás

További részletek derültek ki a csalással vádolt, teskándi ál-Jézusként elhíresült T. Miklós ügyében. Most interjút adott a blikk.hu-nak a volt élettársa: a nő szerint a férfi még azokat is becsapta, akik szerették – írja a telex.hu.

Köztük a nevelt lányát is kiforgatta az örökségéből:

az asszony szerint amikor T. Miklós megtudta, hogy nevelt lánya jelentősebb összeget örökölt az édesapja halála után, rávette, hogy ebből jótékony célra adományozzon. A lány eleget is tett ennek, de évekkel később kiderült, hogy a magát spirituális gyógyítónak kiadó és a puritánságot hirdető férfi saját magára fordította milliókat.

A férfi a múlt héten megjelent a bírósági előkészítő ülésen, de nem ismerte el a bűnösségét, és vallomást sem tett. Pedig csalás és kuruzslás miatt tettek feljelentést ellene három éve, miután kiderült, hogy fiatal lányoknál próbálkozott, és miközben a puritánságot hirdette, több luxusautót is használt. A vád szerint a férfi több tízmillió forintot csalt ki hiszékeny barátaittól, köztük a nevelt lányától is. Képességében hívei vakon hittek, akik között jól menő vállalkozók, ügyvédek, művészek, modellek és celebek is voltak.

Mivel az előkészítő ülés nem vezetett eredményre, ezért az ügy háromnapos tárgyalással, 2023. április 19-20-21-én folytatódik.