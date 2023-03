Az infláció miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülő rászorulókat az európai, nem eurózónába tartozó országok mind támogatják – egy kivétellel.

Különböző lépésekkel – például adó- és áfacsökkentéssel, ársapkával és szociális intézkedésekkel – igyekeztek enyhíteni az inflációs nyomást az egyes európai, nem az eurozónába tartozó országok. Ez derül ki a hvg.hu körképéből, azonban Magyarország kicsit kilóg a sorból – mutat rá szemléjében a 24.hu.

Ami az adócsökkentéseket illeti, az több országban is megfigyelhető.

Svédország az üzemanyagárak esetében döntött emellett, Bulgária a kisvállalkozásokat mentette fel az áfafizetés alól az állam 2021 októberétől 2024 decemberéig. A lengyel kormány 2022 januárjában az „antiinflációs pajzs” névre hallgató csomag keretein belül az étel, a gáz és a növényvédő szerek áfáját 0 százalékra, a benzin és a dízel áfáját 8 százalékra, a fűtését pedig 5 százalékra csökkentették hat hónapon át. Románia az energia áfáját csökkentette 5 százalékra. Csehország az energia áfáját csökkentette 0 százalékra, emellett a cégek zöld átállását is segítették áfakedvezményekkel, és az útdíjakat is eltörölték a kamionokon kívül szinte minden jármű esetében.

A magyar állam ezzel szemben nem az áfabevételtől tekintett el, hanem inkább a szociális hozzájárulási adót faragta tovább, illetve az önkormányzati adókat csökkentette a kkv-kör számára.

Az árbefagyasztással is több ország élt.

Bulgária a fűtés és energia árát fagyasztotta be, és hasonlóan döntött Csehország és Lengyelország is. Lengyelországban a háztartásokon kívül egyes közhasznú intézmények, például óvodák vagy kórházak élvezhetik ezeket a kedvezményeket. Hasonló, lakossági fogyasztással kapcsolatos kategóriákat Románia is bevezetett a saját energia-ársapkája esetében.

Magyarországon a limitált energiaárak – egy korlátozott kisvállalkozói körön túl – csak a lakossági fogyasztókra voltak érvényesek, és tavaly nyár óta azoknak, akik átlag fölött fogyasztanak szintén az állam által meghatározott, de a kedvezményesnél jóval magasabb árat kell fizetnie. Magyarország ezen kívül egyes élelmiszerek és a benzin árát is befagyasztotta egy időre. A magyar élelmiszerárstop rendhagyónak számít a többi lépéssel összehasonlítva, amik általában energia-és benzinárakat érintenek.

A konkrét támogatások körét megnézve pedig az a szomorú tény rajzolódik ki, hogy egyedül Magyarország nem élt velük.

Egyedül Magyarország nem adott közvetlenül pénzt az általa sérülékenynek minősített társadalmi csoportoknak, minden más vizsgált ország valamilyen konstrukcióban élt ezzel a lehetőséggel.