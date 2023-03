Itt a lista: komoly vagyont kell szétdobnia Varga Juditnak és férjének

Kedden este bombaként robbant hír, hogy elválik Varga Judit igazságügyi miniszter.

Vargáék komoly vagyont halmoztak fel. Forrás: Pixabay

Az Mfor összeszedte, milyen vagyonelemeken osztozik a házaspár. Azt már a cikk elején leszögezték, hogy mivel Varga férje nem közszereplő, ezért elsősorban a miniszter vagyonbevallásának alapján dolgoztak.

Varga Judit vagyonnyilatkozatában nagyon részletesen feltüntette az ingatlanérdekeltségeit, amelyek a következők:

egy balatonhenyei 195 négyzetméteres ház; egy balatonhenyei 7926 négyzetméteres telek; egy balatonhenyei 8018 négyzetméteres telek; egy XII. kerületi 216 négyzetméteres társasházi lakás; egy XII. kerületi 49 négyzetméteres társasházi lakás; valamint egy XII. kerületi 25 négyzetméteres garázs.

A miniszter ezek mindegyikében társtulajdonos, és bár az nem derül ki egyértelműen a leadott dokumentumokból, hogy ezek a férjével közös érdekeltségek, azért ez feltételezhető, így minden bizonnyal ezeken az ingatlanokon is meg kell majd osztozniuk.

Jelenleg Balatonhenyén hasonló nagyságú házat senki sem kínál eladásra, de a 120 négyzetméter feletti, nem romos családi házak ára 80 millió forinttól indul, míg a telkek ára fekvéstől függően 3 és 20 millió közt alakult az ingatlanos portálon.

Ennél sokkan jelentősebb értéket képviselnek a budapesti lakások, amelyek közül a 216 négyzetmétereshez hasonló nagyságúak ára bőven 200 millió forint felett van. Az érték a kisebb lakás esetében is ezt megközelítő, itt 96 millió forintért találtunk hasonló méretű eladó lakást.

A dokumentumban szereplő Volvo XC60 esetében szintén ½-es a tulajdoni hányad, így amennyiben ezt is közösen birtokolja férjével a miniszter, az autó sorsáról is dönteni kell majd. Varga Judit emellett feltüntetett egy 1993-ban ajándékba kapott Péteri Károly mesterhegedűt, valamint egy 2017-ben vásárolt Yamaha pianínót is, ezek viszont teljesen a saját tulajdonában vannak, így nem lesz kérdés, hogy hová kerülnek majd a válás során. Minden bizonnyal nem lesz kérdés annak a Cartier Clé de Cartier órának a sorsa sem, amelyet a miniszter a férjétől kapott korábban.

Végül a miniszter vagyonnyilatkozatából kiderült azt is, hogy több, a listán is szereplő ingatlan esetében is jelzáloghitelt vettek fel, amelyben Varga Judit adóstársa Magyar Péter. E hitelek összege több mint 100 millió forintra rúg.

Alapvető kérdés, hogy kötöttek-e házassági vagyonjogi szerződést a frigy előtt: ha igen, akkor a vagyonelosztásban ez lesz a döntő tényező, átrendezve (vagy el is döntve) az anyagi viszonyokat.