Biztosan nincs félnivalója a Schadl-ügy miatt, ezt mondta a Mandinernek Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója. Kubatovnál azután kérdeztek rá arra, van-e félnivalója, hogy a neve előkerült a Schadl-ügy irataiban egy szakvizsgáztatási kérdéssel összefüggésben.

A Mandiner arról kérdezte Kubatov Gábort, hogy miután több párttársa mellett őt is hírbe hozták már a Schadl-üggyel kapcsolatban, van-e félnivalója.

Nekem biztosan nincs. Annyi közöm sincs az egészhez, mint a kanalasgémek anyagcserezavaraihoz. A hatóságok végzik a dolgukat, ki fogják deríteni, hogy mi történt. Mi biztosan nem akadályozzuk a nyomozók munkáját. A törvényeket be kell tartani, a bűnösöket felelősségre kell vonni. Nem olyan bonyolult dolog ez.

Kubatovot arról is kérdezte a lap, hogy miután Magyarország még mindig nem kapta meg az uniós helyreállítási alapból járó pénzeket, számolnak-e még egyáltalán ezzel az összeggel.

Itt van a brüsszeli korrupció. Lassan már egy focicsapatot is ki lehet állítani a gyanúsítottakból. Csak Eva Kailinál 600 millió forintnyi eurót foglaltak le, és ki tudja, a többieknél még mit találnak. A brüsszeli döntéshozók csak más szemében látják meg a szálkát, a sajátjukban a gerendát sem veszik észre. Ezek azok a brüsszeli bürokraták, akik a szankciós politikájukkal hiperinflációt gerjesztenek, és tönkreverik az európai gazdaságot, akik az elhibázott politikájukkal a harmadik világháború szélére sodorják az öreg kontinenst. Mindezek ellenére számolunk ezzel a pénzzel, hiszen jár Magyarországnak. Úgy látom, Navracsics Tibor is optimista ez ügyben. Bennem egyébként már az a kérdés is megfogalmazódott, hogy egyáltalán megvan-e még az a pénz, ami elvileg a miénk. Félve kérdem: nem azért húzzák az időt, mert ezeket a forrásokat már elköltötték másra?