Utolsó figyelmeztetést kapott Orbán az Egyesült Államoktól

Azok a mondatok, amiket a magyar kormány mond Amerikáról, egy szövetséges számára elfogadhatatlanok, mondta Jeszenszky Géza korábbi külügyminiszter és amerikai nagykövet.

Utolsó figyelmeztetés érkezett az USA-tól. Forrás: Twitter

– írta Twitteren David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete. Pressman Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel is személyesen egyeztetett a magyar-amerikai kapcsolatokról.

.@SenatorShaheen , thank you for your focus on our important relationship with Hungary and the Hungarian people. With a war next door, now is the time for unity and resolve in standing up to Putin’s aggression, and standing for transatlantic values. https://t.co/CamcA93SYY