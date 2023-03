Ötvenezerért vitte volna a behajtó a magyar nő milliós autóját, de csúnyán bebukta

Az Intrum Justitia követeléskezelő cég 2022 októberében kereste meg írásban Balázs Bernadettet egy 2016-ban keletkezett, 497 ezer forintos telefontartozás miatt.

Bagóért vitték volna a milliós kocsit Intrumék. Forrás: Pixabay

Foglalási jegyzőkönyvvel is kedveskedtek, ami alapján Bernadett autóját is behúzták volna 50 ezer forint értékben. Az autó egy 1,2 millió forintot érő Peugeot 407 SW – írja a Blikk.

Alig vártam a másnap reggelt, hogy felhívhassam a céget, fogalmam sem volt, mi lehet ez. Soha nem volt semmiféle tartozásom, így amikor sikerült elérnem végre a behajtócéget, kértem, hogy nézzék meg, mi áll a majdnem félmilliós számla hátterében – mondta Bernadett.

Az Intrumnál Bernadett neve alatt négy eljárás volt folyamatban van, kettő már a végrehajtás szakában.

Csak arra tudtam gondolni, hogy valaki visszaélt az adataimmal, más magyarázat nem lehetett

- mondta Bernadett, aki laikusként kézbe vette az ügyet. Facebook-csoportokban kért segítséget, utánaolvasott és utánajárt a dolgoknak, közben pedig megérkezett a munkahelyére a hivatalos irat, aminek alapján elkezdték volna vonni a fizetéséből a tartozás részleteit. Szerencséje volt, hogy addigra karácsony lett, így a letiltás csak egy hónappal később indult. Bernadett ekkor pedig már ott állt a bírósági panasznapon és benyújtotta beadványát, amiben felvette a kesztyűt a behajtócéggel szemben.

Az elévülésre mentem rá, mert a kapott tanácsok és információk alapján ezt egyszerűbb volt egyedül végigcsinálni. Az első tárgyaláson meg sem jelent az Intrum képviselője, viszont sokatmondó volt, hogy addigra már azt jelezték, hogy hajlandóak mérsékelni a tartozás összegét és megelégedtek volna körülbelül 300 ezer forinttal.

Bernadett nem volt hajlandó alkudozni, a bíróság pedig neki adott igazat: kimondták, hogy a tartozást nem hajthatja be a cég, az ugyanis elévült. Kiderült, hogy 2016-ban inkasszó is került a számlájára, de annyira apró – 100-200 forintos – összegeket vontak le róla, hogy fel sem tűnt neki, később aztán ez is abbamaradt.

Mondhatjuk, hogy önmagam képeztem ki, de azért mertem egyedül belevágni, mert biztos voltam a sikerben

– mondta Bernadett, aki egyébként azóta sem érti, hogyan lehet, hogy milliós autója a behajtók szerint csak 50 ezer forintot ért volna.

Az Intrum Justitia nem válaszolt a Blikk kérdésére, hogy tisztában voltak-e azzal, hogy elévült követelést próbálnak behajtani. Arról sem mondtak semmit, hogy milyen alapon számoltak el 50 ezer forint értékűnek egy milliót érő autót.