Magyar honvédelmi miniszter: Ukrajna nem tud dönteni saját sorsáról

Elhúzódó háborúra számíthatunk a miniszter szerint, továbbá a Nyugat mindenkit bele akar préselni a háborúba.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) hagyományos jótékonysági bálján a Testnevelési Egyetemen 2023. február 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Szerinte a Nyugat eldöntötte, hogy nem lokalizálja, hanem általános érvényűvé emeli a konfliktust.

Ma Európában már ott tartunk, hogy szinte elfogyott a béketábor és mindenki háborúra készül. Kivéve minket, magyarokat Van a történelem jó és rossz oldala, állást kell foglalni

- nyilatkozta az Indexnek.

Most már ott tartunk, hogy részt kell venni, be kell szállni a szankciók megszavazásával, majd pénzzel, aztán csak védekezésre alkalmas eszközökkel, majd most már azt látjuk, hogy Leopard harckocsikat küldenek, és jönnek a vadászrepülők is, és ha így megy tovább, katonák is kellenek majd, ha elfogy az ukrán emberanyag. Ez is egyfajta eszkaláció, és a végén ott találja majd magát Európa a háború közepén