Jó hírt kapnak az M1-es tömegbaleset károsultjai

A magyar biztosítók tíz éve hozták létre a katasztrófákra vonatkozó tömeges kárrendezési szabályozást.

Kicsit könnyebb lesz a károsultaknak. Forrás: police.hu

Így az M1-esen történt szombati tömegbaleset érintettjeinek kártalanítása már azelőtt megkezdődhet, hogy lezárnák az ügy ki vizsgálását – írja a Totalcar.

Elterjedt a hír, hogy mivel a szombati M1-es tömegbaleset felelősségének megállapítása kérdéses, csak cascóra kapható kártérítés, kötelezőre nem. A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) azonban közölte:

a hazai biztosítói közösség már tíz éve megállapodott a szombatihoz hasonló katasztrófák kezelését illetően, és a mai napon aktiválta is erre vonatkozó tömeges kárrendezési szabályozását. Ennek értelmében a biztosítók nem várják meg a hivatalos rendőrségi vizsgálatok végét, illetve a felelősség kérdésének tisztázását, hanem az ügyfelek érdekében megkezdik a kártalanítást. A tömegszerencsétlenségben érintett károsultak kárigényeiket saját gépjárműveik biztosítóinál vagy a MABISZ-nál jelenthetik be. Mindez a megszokott ügyrendtől eltérő plusz szolgáltatás a hazai biztosítók részéről, amely során a jogcím nélküli előlegek kifizetésének gyorsasága attól függ, mikor érkeznek be a biztosítókhoz a szükséges rendőrségi igazolások. A tömeges kár rendezésének szabályozása szerint, ha a lezáruló vizsgálatok eredményeként jogerős határozat állapítja meg a kárért való teljes vagy részbeni felelősséget, utólagos elszámolás válhat szükségessé.