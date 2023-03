Nagy hatalmú miniszter rúgott bele Matolcsyba

Nagy Márton miniszter kijelentette: a csökkenő infláció megnyithatja a lehetőségét a jegybanki és piaci kamatok csökkentésére.

Nagy Márton bizakodó. Forrás: Pixabay

A Világgazdaságnak adott keddi interjúban Nagy kiemelte: az általuk „szankciós”-nak nevezett, valójában már jóval a háború előtt meglódult magyarországi infláció letörése és a negatív gazdasági hatások ellensúlyozására már húsz intézkedést hoztak.

Nagy Márton szerint az infláció letörését elsősorban az energiaárak csökkenése, az árfolyam stabilizálódása, valamint főképp az élelmiszereknél megfigyelhető túltermelési folyamatok segítik. Szerinte a kormányzat célzott intézkedései hatékonyak. Hangsúlyozta, hogy az infláció elleni küzdelemben nagy segítség a Gazdasági Versenyhivatal fellépése is – írja a Pénzcentrum.

A miniszter szerint ez magyarázza, hogy az elmúlt hetekben az áruházláncok sorozatosan jelentik be a különböző termékek árának csökkentését, köztük a Lidl, az Aldi, a SPAR és a CBA is – ismertette Nagy Márton. (Igaz, a NER-közeli CBA nem jelentett be ilyen lépést – a szerk.) Nagy szerint a csökkenő infláció megnyithatja a lehetőséget a jegybanki és piaci kamatok csökkentése előtt is.